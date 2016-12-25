ليلى الشافعى

أعلنت نماء للزكاة والخيرات التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي البدء في تنفيذ مشروع «امنحهم شتاء دافئا» لهذا العام والذي يعتبر من المشاريع الموسمية المهمة مع دخول فصل الشتاء والبرد القارس وذلك بهدف توفير كسوة الشتاء للأطفال الأيتام والفقراء وأبناء الأسر المتعففة وأصحاب العوز والحاجات ووجود أسر في أمس الحاجة إلى مثل هذه المشاريع الإنسانية حيث تم توزيع الدفعة الأولى من المساعدات عن طريق كوبونات، والتي وزعت على 433 أسرة.

وفي هذا الصدد قال مدير المشاريع الموسمية في نماء للزكاة والخيرات عبدالله الشمري إن هذا المشروع يعد نوعا من أنواع التكافل والتراحم الاجتماعي بين المسلمين، مستشهدا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى» متفق عليه.

وبين الشمري أن نماء للزكاة والخيرات تحرص سنويا على تنفيذ هذا المشروع والذي انطلق في العام 2005 ليسد حاجة ضرورية في ظل التقلبات المناخية التي يشهدها العالم، كاشفا عن توقيع اتفاقية شراكة مع سوق الإمارات الذي تبرع بقيمة 20% من إجمالي مبلغ الدفعة الأولى والذي بلغ 16440 دينار، مبينا أن المشروع يستهدف رسم البسمة على وجوه الأيتام والأسر المستفيدة وإدخال السعادة في نفوسهم والتخفيف عن عاتقهم هموم الحياة ومعاناتها وحمايتهم من برد الشتاء القارس.

واختتم الشمري قائلا إن المشروع استمر كل هذه الأعوام بفضل الله ثم بكرم وعطاء الشعب الكويتي المستمر في ضرب الأمثلة الطيبة على البذل والعطاء. وحث الشمري المحسنين على التبرع لصالح مشروع «امنحهم شتاء دافئا» من خلال قنوات التبرع المتعددة التي وفرتها نماء تيسيرا على الداعمين سواء من خلال الفروع المنتشرة في جميع محافظات الكويت، أو خدمة المندوب الخيري عبر الخط الساخن 1883333 بواسطة جهاز نقاط البيع Knet، أو من خلال الموقع الالكتروني namaakw.net.