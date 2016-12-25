أسامة ابو السعود

قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس اللجنة العليا المنظمة لندوة مستجدات الفكر الإسلامي الثالثة عشرة فريد أسد عمادي إن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تشرفت بالرعاية السامية من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لندوة مستجدات الفكر الإسلامي الثالثة عشرة والذي ستقيمه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تحت عنوان مواجهة التطرف الفكري «الواقع والمأمول» خلال الفترة الممتدة فيما بين الخامس عشر والسابع عشر من شهر يناير المقبل.

وأضاف عمادي أن هذه الرعاية السامية خير دليل على حرص صاحب السمو الأمير على دعم مواجهة التطرف والغلو الفكري وإرساء دعائم الوسطية والاعتدال والمبادئ السامية والسمحة لديننا الإسلامي الحنيف.

وأشار عمادي إلى أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في اللجنة العليا القائمة على تنظيم ندوة مستجدات الفكر الإسلامي الثالثة عشرة ارتأت انتقاء المحاور والضيوف المشاركين في فعاليات وورش هذه الندوة وذلك بهدف المساهمة في الاستفادة من التجارب الدولية لمواجهة التطرف الفكري الذي زادت وتيرته خلال هذه الأيام التي باتت الأمة تعيش فيها صراعا ظاهرا وسط موجة من التقلبات والتحديات.

وبين عمادي أن محاور ندوة مستجدات الفكر الإسلامي الثالثة عشرة شملت استعراض الجهود والمبادرات والتعرف على التجارب والجهود العلمية المؤسسية وجهود وزارة الأوقاف والمؤسسات الدينية والرسمية بالإضافة إلى المبادرات والمشاريع النمطية التقليدية والإلكترونية والتقنية والإعلامية والتشاركية والحوارية ومبادرات الدراسات الميدانية والاستقصائية.

وتابع عمادي كما اشتملت المحاور على التحديات والعوائق التي تواجه المبادرات العلمية لمواجهة العنف والرؤية المستقبلية لتطوير البرامج ومبادرات مواجهة التطرف وسبل علاج هذه الآفة الخطيرة التي أصبحت تؤرق الأمن والسلام في العالم.

وأوضح عمادي أن أهداف ندوة مستجدات الفكر الإسلامي الثالثة عشرة اشتملت على: إبراز دور اللجنة العليا لتعزيز الوسطية، وتعزيز الشراكة بين الجهات والمؤسسات المعنية لمواجهة التطرف، وإبراز أهم التجارب الناجحة في مواجهة التطرف وتقييمها واستعراض محاور الوثيقة الوطنية لتعزيز الوسطية والاعتدال.

ودعا عمادي جميع المختصين ورجال الدين وطلبة العلم والمشايخ والدعاة والمهتمين بالجانب التربوي والتعليمي وأساتذة الجامعة والدكاترة إلى حضور فعاليات وورش العمل وذلك بهدف الاستفادة من المواد العلمية المقدمة من قبل المشاركين.