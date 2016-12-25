أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي أمس السبت توزيع 6 آلاف ليتر من مادة الديزل على 300 أسرة سورية نازحة في منطقة البقاع الأوسط في لبنان وذلك في إطار المساعدات الإنسانية التي تقدمها الكويت للنازحين في دول الجوار السوري.

وقال رئيس الفريق الميداني في جمعية الهلال الأحمرالكويتي فهد الياقوت في تصريح لـ«كونا» إن «المساعدات التي وزعتها الجمعية يوم امس الأول الجمعة تضمنت ايضا كسوة شتوية للرجال والنساء والأطفال». وأكد استمرار الجمعية في توزيع المساعدات الإنسانية في مختلف المناطق اللبنانية، شاكرا الكويت وشعبها على كل ماقدموه ويقدمونه لأشقائهم.

وأشار الياقوت الى ان موجة البرد والصقيع والأمطار التي اجتاحت لبنان ساهمت في زيادة معاناة النازحين السوريين وخاصة كبار السن والأطفال، معربا عن امله في أن تسهم هذه المساعدات في تخفيف معاناتهم في ظل المأساة الإنسانية الكبيرة التي يعيشونها.

وتشير الإحصاءات الى ان عدد النازحين السوريين في لبنان وصل إلى اكثر من مليون نازح تتمركز غالبيتهم في مناطق البقاع وعكار وطرابلس والمنية والضنية شمال لبنان.