واصلت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية أول من أمس حملتها الإنسانية «فزعة لأهل حلب» من خلال تقديم المساعدات للضحايا من النازحين في مدينة (هطاي) التركية وإرسال وفد إغاثي لمتابعة تنفيذ مشاريع إغاثية بتمويل من سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي بالتنسيق مع عدد من المنظمات الإنسانية التركية والسورية.

وقال رئيس الوفد الإغاثي مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالهيئة صلاح الجاسم في تصريح لـ «كونا» إن الهيئة الخيرية أطلقت حملة «فزعة لأجل حلب» بهدف تخفيف معاناة الضحايا والمنكوبين الذين جرى إجلاؤهم من ديارهم إلى مناطق آمنة بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مراحل حملة «دفء وأمان» بتمويل من سمو الشيخ سالم العلي وإشراف الهيئة الخيرية لمواجهة الآثار الصعبة لفصل الشتاء ببرده القارس وعواصفه الثلجية على اللاجئين السوريين بصفة عامة وأهل حلب بصفة خاصة.

وأضاف ان الهيئة تضطلع الآن ببرنامج إغاثي لأهل حلب بالتعاون مع جمعيات «الأيادي البيضاء» و«أهل الحديث» و«عطاء للإغاثة والتنمية» و«هيئة ساعد» الخيرية. وأوضح أن البرنامج يشتمل على 1450 سلة غذائية وخمسة آلاف سلة طوارئ و650 سلة منظفات و40 ألف وجبة غذائية و150 باصا لنقل النازحين و87 ألف ربطة خبز و60 ألف ليتر مازوت و1400 مدفأة و400 شعلة غاز طبيعي وتسعة آلاف بطانية و3500 وسادة وخمسة آلاف فرشة اسفنجية وإيجار 100 منزل وخمس سيارات إسعاف.

وأشار إلى ان الهيئة دشنت خلال المرحلة الأولى من الحملة مشروعات صحية وتعليمية واجتماعية وإغاثة للاجئين السوريين في الأردن وشملت مشاريع تأمين أجهزة الشلل لعدد من الجرحى والمرضى وتأثيث 11 فصلا دراسيا وشراء عدد من الباصات لنقل الطلبة وبناء مسجد بمخيم الأزرق وتوزيع كوبونات لشراء الأضاحي ودعم الايجارات، وذلك بالتعاون مع السفارة الكويتية بالأردن ومكتب الهيئة وجمعية الاغاثة الطبية العربية ومؤسسة معا نبني للتنمية والتأهيل.