وصفت الكويت الجريمة الإرهابية التي اقدم عليها ما يسمى بتنظيم «داعش» الإرهابي بإضرامه النار في جنديين تركيين أسيرين لديه بـ «البشعة» و«الوحشية» مؤكدة وحشية هذه الجريمة وبشاعة ممارسات هذا التنظيم الإرهابي. وأعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية في تصريح صحافي أمس عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين للجريمة الإرهابية البشعة التي اقدم عليها هذا التنظيم الإرهابي. وأوضح ان هذه الجريمة الوحشية تؤكد بشاعة ممارسات هذا التنظيم الارهابي وبعدها عن الإسلام وتعاليمه السمحة التي تدعو الى صون النفس البشرية وتحرم الاعتداء عليها وقتلها.