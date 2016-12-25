صدر قرار وزاري رقم 179 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 53 لسنة 2006 بشأن المطبوعات السمعية والبصرية والسمعية البصرية.

وتضمن القرار

مادة أولى: يستبدل بنص المادتين رقمي 8 و11 من القرار الوزاري رقم 53 لسنة 2006 المشار اليه النصان التاليان:

مادة 8: يقدم طلب ترخيص مزاولة النشاط على النموذج المعد لهذا الغرض ويجب ان يرفق به المستندات التالية:

1 ـ صورة من شهادة الجنسية او البطاقة المدنية.

2 ـ صحيفة الحالة الجنائية.

3 ـ صورة من شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها على الأقل، او شهادة تفيد بأن له خبرة في مجال النشاط المطلوب إصدار الترخيص لمزاولته مدة لا تقل عن 5 سنوات.

4 ـ صورة من عقد استغلال او سند ملكية ممارسة النشاط او شهادة معلومات مدنية بالرقم الآلي لمقر ممارسة النشاط.

5 ـ شهادة قيد بالسجل التجاري.

وإذا كان طالب الترخيص شخصية اعتبارية يجب ان تقدم المستندات السابقة بالنسبة لأعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة ومن له حق الإدارة في الشركات الأخرى.

مادة 11: مدة الترخيص 4 سنوات من تاريخ صدوره تجدد لمدد مماثلة وفقا للشروط المقررة بالقانون وأحكام هذا القرار.