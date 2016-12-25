مثلنا الكويت خير تمثيل في المؤتمر الإقليمي للاتحاد الدولي للصناعات في «مراكش» دون الحصول على أي دعم

محمد راتب

قال رئيس الحركة الشعبية الوطنية وأمين سر عام نقابة القطاع النفطي الخاص سعود الحجيلان إن مشاركتنا أخيرا في المؤتمر الإقليمي للاتحاد الدولي للصناعات الذي انعقد في مراكش كانت ناجحة بكل المقاييس، وقد مثلنا الكويت خير تمثيل وتمت مناقشة ابرز القضايا النقابية والواقع الشبابي وكيفية التغلب على العقبات وتوفير البيئة الملائمة للإنتاج. وطالب الحجيلان في تصريح له بتعزيز الشراكة بين الحكومة والنقابات وفق الاتفاقية التي صادقت عليها الكويت بشأن المشاركة الجماعية بين الحكومة والنقابات، معربا عن حزنه واسفه الشديد لعدم وجود دعم مالي ومعنوي او تسهيلات في إجراءات السفر للنقابيين الكويتيين خلال المشاركة في المؤتمرات الدولية المهمة.

وأضاف: إننا وتعبيرا عن وطنيتنا آثرنا القيام بسداد كل الالتزامات من جيوبنا الخاصة لتمثيل الكويت في المؤتمر حيث إن الاتحاد الدولي للصناعات ينطوي تحت مظلته 50 مليون عامل وعاملة، متابعا أن جميع زملائنا القيادات النقابية من الدول العربية يتم توفير الأجواء المناسبة لهــم للمشاركة والبعض يتم تخصيص جوازات سفر ديبلومـاسية لتسهيل سفرهم للمشاركات الدولية كما هو الحال مع اتحاد عمال الشغل التونسي وغيره الكثير.

وناشد الحجيلان سمو رئيـس الـوزراء الشيـخ جـابر المبـارك أن يكون قريبـا أكـثر من العمـل النقابي، مضيفا أن دور النقابات لا يقـل أهميـة عــن مجلس الأمــة حيث إن النقـابات تمثل جميع العاملين فــي الدولة.