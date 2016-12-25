أشاد رئيس وفد جمعية الهلال الأحمر الكويتي الى تركيا د.مساعد العنزي بجهود جمعية الهلال الأحمر التركي وما تبذله في التخفيف من معاناة النازحين السوريين من شرق مدينة حلب. وقال العنزي في تصريح لـ «كونا» أمس إنه «استكمالا للشراكة مع الأشقاء في جمعية الهلال الأحمر القطري تم أيضا لقاء آخر مع جمعية الهلال الأحمر التركي لبحث الشراكة والتعاون لمساعدة الأشقاء السوريين من مدينة حلب»، مشيرا إلى أن الاجتماع كان مثمرا لتقديم الإغاثة العاجلة للأشقاء السوريين في حلب.

وأضاف أنه بحث في الاجتماع مع المدير العام للهلال الأحمر التركي د.محمد أوغلو سبل التنسيق والإغاثة للأشقاء السوريين النازحين من حلب والوسائل المتاحة لإغاثتهم في ظل الأوضاع المأساوية والطقس البارد. وذكر العنزي أنه تمت مناقشة الخطوات الممكنة بهدف تعزيز علاقات التعاون والتنسيق والتشاور مع جمعية الهلال الأحمر التركي كمؤسسة وطنية.



وأشار الى ان الهلال الأحمر التركي لديه العديد من المشاريع لمساعدة النازحين السوريين من مدينة حلب ويجري الآن بحث كيفية البدء في تنفيذ تلك المشاريع على أرض الواقع. وقال العنزي ان المسؤولين الأتراك أشادوا بالمبادرات الكويتية لإغاثة الشعب السوري، مؤكدا أهمية التعاون بين الجهتين لإيصال المساعدات الإنسانية للنازحين السوريين.