دارين العلي

أنجزت وزارة الكهرباء والماء 5 عقود ضمن مشروع استبدال شبكات المياه المصنوعة من الاسبست بأخرى من الدكتايل والتي تضمنت مناطق عديدة في المحافظات منها صباح السالم وشرق حولي وشرق الأحمدي والرميثية والظهر.

وقالت مصادر مطلعة إن الوزارة أنفقت حتى ميزانية العام المالي الحالي 2016/2017 ما يقرب من 28 مليون دينار على تنفيذ المشروع في المناطق المذكورة بهدف إحلال وتجديد شبكات المياه المصنوعة من الإسبست القديمة والتي مضى عليها 25 عاما وانتهاء عمرها الافتراضي، حتى أصبحت بوضعها الحالي غير صالحة لتأمين المياه بطريقة فعالة لأنها كثيرة الانفجارات والكسور، كما أن قطع الوصل والمحابس بهذه الشبكات أصبحت قديمة ومتهالكة ما تسبب في صغر قطرها داخلها، الأمر الذي يؤدي لإزعاج المواطنين بسبب انقطاع المياه وضعف الضخ وهدر المياه وإتلاف الخدمات المجاورة والشوارع والأرصفة، مشيرة إلى أن سوء حال هذه الشبكات جعل الوزارة لا تستطيع رفع ضغوط المياه بها، ما تسبب في كثرة الشكاوى من المواطنين بسبب ضعف المياه، لذا قامت الوزارة بتجديد هذه الشبكات ضمن العقود المشار إليها حيث تم استبدال الشبكات بأخرى من الدكتايل التي ضمن سلامة المياه من التعرض لأي ملوثات بسبب الصدأ أو مصادر أخرى، كما ستمكن الوزارة من رفع ضغط المياه لهذه المناطق للوفاء بمتطلبات واحتياجات المواطنين والمقيمين من المياه خاصة خلال فصل الصيف الذي يزداد الطلب فيه على استهلاك المياه.