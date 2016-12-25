نظم ديوان المحاسبة حملة لجمع التبرعات لمشروع إغاثة حلب بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي وذلك يوم الخميس الماضي 22 الجاري بمبنى الديوان، ضمن حملة جمع التبرعات للنازحين من حلب التي تنظمها الجمعية تحت شعار «صرخة حلب». وقال رئيس قسم الاعلام بالتكليف عبدالله السجاري ان الحملة تهدف الى جمع التبرعات من موظفي الديوان للتخفيف من معاناة الشعب السوري في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها وان المشاركة في الحملة تنطلق من الواجب الإنساني لدعم اوضاع النازحين من حلب والتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الصعبة التي تواجه اشقاؤنا هناك، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود لتحسين أوضاعهم.

وأضاف السجاري ان الواجب الإنساني يحتم علينا مساعدة النازحين لما يرونه يوميا من الظروف القهرية في ظل وجود الدمار بشكل يومي وعدم احترام حقوق الانسان من الجانب الآخر، كما ان رؤية المناظر الشنيعة بقتل الأطفال والكبار والنساء تجعلنا متيقنين بأن جميع النازحين بحاجة التبرعات.

وأشاد بدعم موظفي الديوان للحملة وتبرعهم لإخوانهم النازحين في حلب والتي تأتي ضمن جهود الكويت، مشيرا الى ان اهل الكويت جبلوا على فعل الخير في مثل هذه الظروف، متمنيا ان تنتهي هذه الازمة بأسرع وقت ممكن على ان يعود الحق لأهله، وان يسود العالم الامن والاطمئنان.

من جانب آخر، لفت السجاري الى أن الديوان بصدد تنظيم حملة اخرى بعنوان «دف شتاهم» لجمع التبرعات من موظفي الديوان لكسوة العمالة داخل الكويت ويأتي ذلك تفعيلا لدوره الاجتماعي إلى جانب دوره الرقابي بالمحافظة على المال العام.