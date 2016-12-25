التزوير في أوراق الإرساليات يعد مؤامرة على الصحة العامة

محمد راتب

طالب مدير شركة أسماك الخليج الكويتية ورئيس مركز البحوث بها خليـفة المطيري وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري ومدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي بكشف الحقائق وإعلان نتائج التحقيق في شبهة التزوير والتلاعب في إرساليات الأسماك والربيان، داعيا إلى المسارعة في إصدار القرار النهائي والتقرير الخاص بها لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه دخول مثل هذه الشحنات التي لا تحمل أوراقا كاملة أو شهادات صحية، بالإضافة إلى عدم مطابقــتها لبلد المنشأ والتلاعب في المانيفست.

وأشار في تصريح صحــافي إلى الكتاب الذي رفعته موظـــفات قسم التدقيق إلى المسؤولـــين حـــول الإرسالـــيات بعـــد اكتشافهن التلاعب الذي يثبت وجود شبهة تزوير، موضحا أن ما يتم مؤشر خطر إلى وجود مؤامرة على الصحة العامة في البلاد، مشددا على ضرورة التحقيق في جميع الإرساليات في إدارة الأغذية المستوردة قسم الدوحة البحري لمدة 6 أشهر وليس بعض الإرساليات، لافتا إلى أنه نمى إلى علمه قيام بعض الموظفين بختم الإرساليات المشتبه بها والتلاعب فيها في ميناء الدوحة للتحايل على لجنة التحقيق بأنه لم يتم الطمس أوالتعديل عليها.

وأضاف أن موظفات قسم التدقيق رفعن الإرسالـــيات إلــــى المسؤولـــين قــــبــل وضــع الخــــــتــم، وبإمكــان التحقيق أن يثــبت ذلك بسهولة إذا تم عرض الأوراق على خبير، كما أن الموظـــفات تقدمن إلى لجنة التحـقيق في الإدارة القانونية في بلدية الكــويت وتم تسليمها الإرساليات من دون خـتم، مطالبا الوزير والمدير العام بمتابعة هذه القضية التي تهم المستهلك والصحة العامة.