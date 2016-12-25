طالب رئيس اتحاد مربي الثروة الحيوانية بنقل موقع تدوير النفايات والمخلفات من المنطقة المخصصة له في كبد لما سيخلفه من آثار كارثية على المنطقة ككل.

وأعلن البغيلي في تصريح صحافي أن اتحاد مربي الثروة الحيوانية سيقوم برفع دعاوى قضائية ضد كل من يشارك في إقامة هذا المصنع الذي سيلحق أضرارا كارثية بالثروة الحيوانية والزراعية في البلاد، إضافة إلى ما سيلحقه من أضرار بصحة المواطنين خاصة ان هذه مخلفات شديدة الخطورة لأنها مخلفات صحية ومواد ملوثة بالدمــاء والأمـــراض الخطيرة.

ولفت الى أن الموقع الحالي للمشروع المقترح مقابل مخفر كبد من شأنه الإضرار حتى بالمتنفس الوحيد الذي يرتاده آلاف المواطنين خلال العطلة الأسبوعية أو العطلات المختلفة بالتنزه والاستمتاع بالأجواء الطبيعية الكويتية.

وتابع البغيلي ان الكارثة الأخرى تكمن في ان الشركة الخاصة التي ستدير مصنع تدوير القمامة تسعى حاليا لدى المجلس البلدي لزيادة المساحة من كيلومتر مربع الى 2 كيلومتر مربع وهو ما سيحيل المنطقة الى جحيم ويجب ان يتوقف هذا العبث بحياة المواطنين وصحتهم فورا.

وخـتــم البغــيلي تصريحاته، مناشدا سمو رئيس مجلس الوزراء بإعطاء أوامره بنقل هذا المصنع فورا إلى إحدى مناطق الكويت البعيدة عن المناطق المأهولة وخاصة الجواخير وتربية الثروة الحيوانية والزراعية.