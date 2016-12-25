توقع الخبير الفلكي عادل المرزوق سقوط أمطار بسيطة اليوم الأحد وغدا الاثنين وأيضا الخميس المقبل.

وقال المرزوق: يسيطر حاليا منخفض جوي غير عميق تبلغ قوته بين 1018 و1016 مليبار على منطقة شبه الجزيرة العربية، ما يؤدي إلى هبوب الرياح الجنوبية الشرقية (رياح الكوس) الدافئة المعتدلة السرعة التي قد تنشط أحيانا مع تقلب اتجاهها وتحولها إلى الشمالية الغربية، مستدركا بالقول: لكن مع دخول المنخفض السوداني المنطقة يبقى الجو غائما خلال هذا الاسبوع، ما يتيح الفرصة لارتفاع في درجات الحرارة التي ستزيد على 25 درجة مئوية.

ويستمر هذا الوضع الدافئ حتى نهاية السنة، كما تتكاثر الغيوم بسبب هذا الوضع، ما يؤدي إلى سقوط زخات بسيطة من المطر لا تتعدى أو تتجاوز 2 ملم في صباح اليوم الأحد ويوم غد الاثنين وكذلك يوم الخميس الموافق 29 الجاري، ويرجع سبب وجود الغيوم وعدم تساقط المطر الى ان الغيوم تكون على ارتفاع بين 8000 و12000 قدم فوق مستوى سطح البحر وأن درجة الحرارة في هذا المستوي تكون بين 9 و13 درجة مئوية في هذه الفترة وهي درجات حرارة غير كافية لتكثيف بخار الغيوم وبالتالي سقوط الأمطارو حيث إن درجة الحرارة في طبقات الجو العليا والتي تبلغ 35000 قدم تصل إلى 4 درجات مئوية تحت الصفر، كما أن سرعة الرياح في طبقات الجو العليا تبلغ أكثر من 120 كيلومترا في الساعة، ولكن بصورة عامة الجو خلال هذا الأسبوع تكون فيه الرياح معتدلة السرعة مع ارتفاع في درجات الحرارة وشعور بالدفء في الجو حتى نهاية السنة حيث تعود البرودة في الجو مع بداية السنة الجديدة وتكون الحرارة بين 9 و13 درجة في هذا اليوم مع دخول نوء الشولة البارد الأحد الموافق 2 يناير 2017.