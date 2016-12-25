بحضور سفير دول الإمارات العربية المتحدة رحمة الزعابي وممثل سفارة سلطنة عمان بالكويت انعقدت فعاليات المؤتمر الخليجي الأول للمتقاعدين بمشاركة وفود من جمعــيات ومؤسسات التقاعد في دول مجلس التعاون الخليجي وعدد كبير من المتقاعدين والمتقاعدات، انعقد المؤتمر كإحدى مبادرات المشروع الوطني للمتقاعدين خبرات، حيث تناول المشاركون القضايا الملحة لمستقبل التقاعد في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقد بدأ حفل الافتتاح بالقرآن الكريم ثم كلمه رئيس المؤتمر ورئيس المشروع الوطني للمتقاعدين د. صلاح العبدالجادر أكد خلالها أن المشروع الوطني للمتقاعدين (خبرات) جاء ليغلق فجوة لطالما غفلت عنها الدول النامية، فأهدرت بذلك رصيدا من الخبرة وطاقات توقف عطاءها بمجرد إحالتها للتقاعد، فخسرت مجتمعاتنا وتراجعت عن اللحاق بركب الدول المتقدمة، مما أثار لدينا ذلك الأمر حلم استثمار طاقات إخواننا وأخواتنا المتقاعدين والمتقاعدات، وقمت مع أخي د. عدنان الحداد، وعزمنا على تحقيقه على أرض الواقع من خلال هذا المشروع الوطني الطموح لإعادة الكويت إلى مكانتها التنافسية وتميزها المعهود عربيا وعالميا وذلك من خلال المساهمة في تحقيق خطط التنمية

وأوضح العبدالجادر من هنا جاءت أهداف المشروع الوطني للمتقاعدين (خبرات) في تبادل مجالات الخبرة بين المتقاعدين وتقديم أنشطة تعليمية وثقافية واجتماعية وترفيهية وخيرية والاستفادة من قدرات وإمكانيات المتقاعدين واستثمار طاقاتهم والوقاية من أمراض التقاعد النفسية والجسدية وزيادة الثقة عند المتقاعد بتكثيف مشاركته الايجابية في المجتمع والريادة في الأعمال التطوعية والخيرية من خلال وقف الوقت على سبيل المثال وإنشاء أكبر شبكة تواصل اجتماعي للمتقاعدين وإنشاء مبادرات مختلفة تحقق المشاركة للمتقاعدين في تنمية المجتمع والانتقال من التقاعد إلى الاحترافية والانطلاق إلى عالم الخبراء ومساهمة المتقاعدين في مواصلة عملية التنمية بالإضافة إلى السعي حثيثا لدى الجهات الحكومية والأهلية للاستفادة من مهارات وخبرات المتقاعدين وذلك عن طريق طرح 30 مبادرة قائمة على نظام الشراكة، مع جهات الاختصاص في القطاعين العام والخاص، ووفقا لإطارهم القانوني والإداري وبفضل الله فإننا نزف بشرى تحقيق العديد من الإنجازات خلال تلك الفترة القياسية، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة الاجتماعية والترفيهية المختلفة. وما زالت الجهود مستمرة لاستكمال تطبيق باقي المبادرات بإذن الله متقدما بالشكر لسفير دولة الإمارات لافتتاحه ورعايته فعاليات المؤتمر.

خدمة المتقاعدين

بدوره، ألقى د. احمد الصبان من المملكة العربية السعودية كلمة نيابة عن الوفود المشاركة، قال فيها إن المشاركة بهذا المؤتمر والذي يتناول قضية مهمة تهم مجتمعاتنا الخليجية، تمثل حاجة ملحة حيث ان قضية التقاعد لابد أن تحظى بتكاتف الجميع لتقديم حلول عملية للمشاكل التي يعانى منها المتقاعدون في دول المنطقة.

ومن جانبه، أكد مدير المشروع الوطني للمتقاعدين د.عدنان الحداد أن المؤتمر الخليجي الأول للمتقاعدين يأتي ضمن البرنامج الزمني للمؤتمر الأول لتبادل الخبرات للمتقاعدين، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر شهد العديد من الفعاليات وورش العمل.

وأعلن الحداد توصيات المشاركين في المؤتمر التي أكدت على شكر جميع ممثلي الجمعيات الخليجية المشاركين بالمؤتمر على مشاركتهم الفاعلة بالمؤتمر ويؤكد المؤتمر على إطلاق الرابطة الخليجية للمتقاعدين وتكوين لجنه ثلاثية من الدكتور صلاح العبدالجادر ود.سعيد السماك ود.احمد الصبان لمتابعة استكمال إنشاء الرابطة وتقدم المشاركين بالشكر والتقدير لمؤسسة التأمينات الاجتماعية على استضافتهم لوفد المؤتمر كما تقدم جميع المشاركين بالشكر والتقدير للقائمين على المشروع الوطني للمتقاعدين على تنظيم المؤتمر الخليجي الأول وكرم الضيافة والاستقبال والنجاح الكبير للمؤتمر.