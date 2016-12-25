أصدرت مديرية التوجيه المعنوي في الحرس الوطني عددا جديدا من مجلة الحرس الوطني (عسكرية ـ ثقافية ـ علمية)، اشتملت على تغطية للزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للكويت، كما تضمنت تحقيقات عن كلية أحمد الجابر الجوية والوثيقة الاستراتيجية للحرس الوطني. وقال مدير مديرية التوجيه المعنوي رئيس تحرير المجلة العقيد الركن عبدالله صالح إن هيئة التحرير وفي إطار الوثيقة الاستراتيجية للحرس الوطني (2020) تسعى إلى تطوير المطبوعات الصادرة عن الحرس الوطني شكلا ومضمونا، ومن بين هذه المطبوعات مجلة الحرس الوطني التي تعد واجهة للمؤسسة العسكرية ونافذة ثقافية تهدف إلى توثيق أنشطة الحرس الوطني المختلفة وإثراء المكتبة العسكرية بالدراسات والموضوعات المتنوعة لاسيما في المجالات الأمنية والاستراتيجية.

من جانبه، ذكر نائب رئيس تحرير مجلة الحرس الوطني المقدم د. جدعان فاضل أن المجلة وفي إطار تشجيع منتسبي الحرس الوطني من ضباط وضباط صف وأفراد على الكتابة والإبداع أتاحت لهم الفرصة بالمشاركة في إعداد الموضوعات التي تنوعت بين قانونية وطبية وإسلامية وأدبية ورياضية وثقافة عامة وأنشطة نادي الضباط، كما تمت ترجمة أهم الأخبار إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، مشيرا إلى أن المجلة احتوت أيضا على لقاء مع آمر لواء الحماية في الحرس الوطني، كما سلطت الضوء على أحد العسكريين المتميزين في الحرس الوطني.