الدعيج: وسائل الإعلام هي حائط الصد والحصن المنيع ضد الأفكار الهدامة والمتطرفة

قام وفد من إتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي برئاسة عامر البسيس لمقابلة رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) الشيخ مبارك الدعيج الأحد الفائت للتباحث في عدد من القضايا الخاصة بمطالب موظفي الوكالة ومد جسور التعاون الإعلامي والصحافي بين الاتحاد والوكالة.

من جانبه، ثمن رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي عامر البسيس في تصريح صحافي حفاوة الاستقبال من قبل الشيخ مبارك الدعيج والحوار المثمر والبناء الذي دار خلال الاجتماع ، مؤكدا حرص الاتحاد على تدعيم أواصر التعاون مع المؤسسات الحكومية كافة لاسيما وكالة «كونا» التي تعد الصرح الإعلامي والصحافي الوطني الأكبر والأهم في البلاد والذي يحمل مسؤولية تنوير وتوعية الرأي العام بكل مصداقية وحرفية تامة.وقال البسيس ان الشيخ مبارك الدعيج وعد بدراسة مطالب الموظفين في الوكالة والعمل على حلها كما عبر عن حرص الوكالة على مد يد التعاون لجميع الأجهزة والمؤسسات الوطنية بما فيها الاتحادات والنقابات العمالية الوطنية وإبراز نجاحاتها وجهودها التي تحقق الصالح العام ومكانة الكويت على كل الأصعدة.

وشدد البسيس على حرص اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي على تدعيم أواصر التعاون الإعلامي والصحافي مع كل وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية لما تؤديه من دور وطني لإثراء الفكر وتنوير الرأي العام في مرحلة تعد الأهم والأخطر في تاريخ الكويت، مؤكدا أن وسائل الإعلام المختلفة هي حائط الصد والحصن المنيع ضد الأفكار الهدامة والمتطرفة التي تهدد مجتمعاتنا العربية والإسلامية.