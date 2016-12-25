أسامة أبوالسعود

في أول تدوير شامل في عهد الحكومة الجديدة، كشف وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب في تصريح خاص

لـ «الأنباء» عن أنه سيعتمد اليوم الأحد قرارا بالتدوير الشامل بين الوكلاء المساعدين. وأضاف الوزير أن التدوير يشمل نقل وكيل وزارة العدل لشؤون قصر العدل محمد السلمان إلى الشؤون المالية والإدارية، بينما يتولى وكيل وزارة العدل المساعد لقطاع تكنولوجيا المعلومات خالد الشرقاوي منصب الوكيل المساعد لشؤون قصر العدل. ومن المنتظر أن يتضمن القرار تولي وكيلة الوزارة المساعدة بوزارة العدل لشؤون التطوير الإداري والإعلام هبة العبدالجليل منصب الوكيلة المساعدة لتكنولوجيا المعلومات، فيما يتولى الشيخ ضرار الصباح منصب وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التطوير الإداري والإعلام، على أن يتولى وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق محمد راشد الحماد منصب الوكيل المساعد لقطاع التحكيم القضائي.