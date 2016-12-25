ترأس معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الفريق م الشيخ خالد الجراح الصباح، في مكتبه بمقـر وزارة الداخلية صباح اليوم الاحد الموافق 25/12/2016 اجتماع مجلس إدارة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

وفي البداية رحب معاليه بأعضاء اللجنة معربا عن شكره لهم على جهودهم خلال الفترة الماضية في تنفيذ الخطط والاجراءات المعتمدة لعلاج مشكلة المقيمين بصورة غير قانونية.



وأشار معالي وزير الداخلية الفريق م الشيخ خالد الجراح الصباح، بأن هذه القضية تحظى باهتمام صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح حفظهما الله ورعاهما لمتابعتهما المستمرة لحل هذه القضية، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالتوجيهات السامية.



كما أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، ومن خلال اللجنة الوزارية المشكلة من قبل مجلس الوزراء يتابع بصفة مستمرة عمل هذه اللجنة والمراحل التي تم التوصل إليها مبديا اهتمامه البالغ لحل أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية على أن تستكمل كل هذه التصورات من خلال عمل اللجنة.



هذا وقد عرض الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة النتائج والإحصاءات الخاصة بحصيلة عمل اللجنة خلال المرحلة السابقة وتصوراتها خلال المرحلة المقبلة بما يكفل التنفيذ الكامل لخارطة الطريق المعتمدة بهذا الشأن.

وقد حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية السيد/ صالح يوسف الفضالة، ونائب وزير الخارجية خالد سليمان الجار الله، والأمين العام لمجلس الوزراء السيد/ عبداللطيف عبدالله الروضان، ووكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان فهد الفهد، ونائب رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق ركن عبدالله النواف الصباح، والأمين العام بالإنابة للجهاز المركزي الفريق متقاعد نجيب إبراهيم العثمان، وعدداً من المختصين.