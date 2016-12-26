بشرى شعبان

أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل د.مطر المطيري تدشين المرحلة الأولى من ميكنة قطاع التعاون للجمعيات في الثاني من يناير المقبل.

وقال المطيري في تصريح صحافي ان المرحلة الأولى من الميكنة تتمثل بقيام الجمعيات التعاونية بتسجيل أو انسحاب المساهمين عبر بوابة التعاون الالكترونية.

وأضاف أن «الشؤون» أبلغت اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بالتعميم على التعاونيات بضرورة استخدام الميكنة في تسجيل وانسحاب المساهمين في الجمعيات بعد استكمال الربط بين الوزارة والهيئة العامة للمعلومات المدنية.

وأشار الى أن بوابة التعاون الالكترونية ستكون جاهزة لإتمام عمليات تسجيل وانسحاب المساهمين في الجمعيات وفق الشروط المحددة لها، وهي أن يكون المساهم كويتيا وألا يكون عضوا في جمعية تعاونية أخرى وأن يكون مقيما بنفس منطقة عمل الجمعية.