فرج ناصر

أكد وزير الاشغال العامة م.عبدالرحمن المطوع أن عقد تصميم وإنشاء وإنجاز وصيانة مبنى جهاز الأمن الوطني سينجز في غضون 30 شهرا وليس أكثر من ذلك بجهود جميع القائمين على المشروع، لافتا الى ان قيمة العقد تبلغ 12 مليونا و740 الف دينار.

واضاف المطوع خلال الكلمة التي القاها في حفل توقيع العقد صباح امس في مبنى وزارة الاشغال بجنوب السرة وبحضور رئيس جهاز الأمن الوطني الشيخ ثامر العلي وقيادات الوزارة ان التحدي الاكبر للوزارة هو عدم تأخير المشاريع والقضاء على الاوامر التغييرية تماشيا مع توصيات مجلس الوزراء في هذا الخصوص، موضحا ان وزارة الاشغال دائما ما تشدد على الجهات المستفيدة من المشاريع ان تحدد احتياجاتها بدقة حتى لا تكون هناك ملاحظات بعد الانتهاء من تنفيذ المشاريع ولاسيما ان اهم مراحل المشروع هي تلك التي يتم فيها جمع المعلومات بشكل واضح حتى تتفادى الاوامر التغييرية مستقبلا من خلال تعاون الجهات التي تعد ثمرة النجاح في المشاريع بشكل كبير.

واستعرض المطوع مكونات المشروع الذي يقع بمنطقة مبارك العبدالله (المنطقة الديبلوماسية) بمساحة تقدر بـ8 آلاف متر مربع، موضحا ان المشروع عبارة عن مبنى رئيسي بـ6 أدوار يحتوي على مكاتب إدارية وخدماتها ومواقف سيارات موزعة على 3 سراديب ويحتوي المبنى على مخبأ (shelter)، بالإضافة إلى حدائق وطرق وعناصر مائية، علما بأن العقد يشتمل على تصميم وتنفيذ المباني بنظام Design-Build وذلك سعيا لتقصير مدته قدر الإمكان والتي تتداخل فيها مرحلتا التصميم والتنفيذ، من خلال المحدد بالعقد شاملة التصميم والتنفيذ ولكن الهدف الذي نسعى لتحقيقه هو أقل من تلك المدة.

من جهتها، قالت وكيل وزارة الاشغال م.عواطف الغنيم انه تم الحصول على كل الموافقات من الجهة المستفيدة جهاز الامن الوطني على التصاميم الخاصة بمشروع انشاء مبنى الجهاز قبل التعاقد كما تم اعتماد المتطلبات والتصاميم المبدئية للمشروع من قبل الجهاز وذلك تنفيذا لتوجيهات ديوان المحاسبة الواردة في الكتاب رقم 9/5/1/3260-2663 الذي اشترط ضرورة الحصول على موافقة الجهة المستفيدة، موضحة ان مبنى المشروع يقع في منطقة مبارك العبدالله (المنطقة الديبلوماسية) وتبلغ مساحة الموقع 8000 متر مربع وتنقسم الى 5000 متر لمساحة المبنى الرئيسي و3000 متر لمواقف السيارات ويتكون المشروع من ستة ادوار ويحتوي على مكاتب ادارية وخدماتها ومواقف سيارات موزعة على ثلاثة سراديب ويحتوي على مخبأ بالاضافة الى حدائق وعناصر مائية.

وافادت الغنيم بأن التكلفة الاجمالية للمشروع 12.740 مليون دينار بمدة تنفيذ 1095 يوما من خلال قطاع المشاريع الانشائية بالوزارة.

وقال الوكيل المساعد لقطاع المشاريع الانشائية في وزارة الاشغال العامة م.غالب صفوق إن القطاع سوف يسعى الى انجاز تصميم وإنشاء وإنجاز وصيانة مبنى جهاز الأمن الوطني في مواعيده التعاقدية وهذا تحد قطعناه على انفسنا رغم ان فترة التنفيذ مضغوطة الى حد ما (عامان ونصف العام) كما ان هناك تحديا وهو انجاز المشروع بلا اوامر تغييرية، مشيرا الى ان المبنى متميز من ناحية التصميم، حيث يحاكي مبنى الناتو الموجود بالمنطقة الديبلوماسية بمنطقة مبارك العبدالله كما يخدم الجهاز ويلبي متطلباته.