عادل الشنان

حدد ديوان الخدمة المدنية 4 فترات لتسجيل الكويتيين الراغبين بالعمل في وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة خلال عام 2017.

وقال مدير إدارة تسجيل القوى العاملة بالديوان فيصل البسام في بيان صحافي إن ديوان الخدمة حدد مواعيد التسجيل بما يتوافق مع مواعيد تخرج الدارسين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجامعة الكويت بغية عدم التداخل مع الاجازات الرسمية وشهر رمضان المبارك او موسم الحج.

وأضاف البسام ان هذا الامر يتيح الفرصة امام جميع الكويتيين الراغبين في التسجيل بنظام التوظيف الآلي ممن تنطبق عليهم شروط التسجيل للحصول على فرصة وظيفية بالقطاع الحكومي، مشيرا إلى امكانية التسجيل عبر الموقع الالكتروني (www.csc.net.kw).

وأوضح أن الفترة الاولى رقم (58) حددت من يوم الجمعة الموافق 3 مارس 2017 حتى الجمعة 17 من الشهر ذاته على ان تبدأ الفترة الثانية رقم (59) من الجمعة الموافق 12 مايو حتى الجمعة 26 من الشهر ذاته.

وأفاد بأن الفترة الثالثة رقم (60) ستبدأ من الجمعة 11 أغسطس حتى الجمعة 25 من الشهر ذاته في حين تبدأ الفترة الرابعة رقم (61) من الجمعة 8 ديسمبر حتى الجمعة 22 من الشهر ذاته.

وحول كيفية التسجيل بالنظام الآلي للتوظيف خلال الفترات المشار اليها قال البسام إنه يتعين على الراغب في العمل اتباع عدد من الخطوات لاتمام اجراءات التسجيل خلال الفترات المحددة اعلاه.

وذكر انه يتعين على الراغب في التسجيل للعمل الاتصال بالهاتف رقم (133) وتنفيذ التعليمات الصادرة عن النداء الآلي بإدخال الرقم المدني مبينا انه إذا كان لدى المتصل (فاكس) يمكنه ادخال رقمه ليقوم النظام بإرسال الفاكس آليا متضمنا رقم التسجيل والمستندات المطلوب إحضارها عند مراجعته.