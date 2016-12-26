راعي كنيسة الروم الملكية: الكويت بلد الحريات الدينية والتسامح

أسامة أبو السعود

في أجواء ملأتها البهجة وعلى صوت الأجراس والترانيم، احتفل عدد من الكنائس في البلاد بعيد ميلاد السيد المسيح عيسى بن مريم، عليهما السلام، وفقا للتقويم الغربي، حيث أقامت كل من الكنيسة الانجيلية الوطنية في الكويت وكنيسة الروم الملكية الكاثوليكية قداسا بهذه المناسبة بحضور العديد من أبناء الكنيسة مساء اول من امس، كما تم استقبال المهنئين صباح امس.

وقال راعي الكنيسة الانجيلية الوطنية القس عمانويل غريب في تصريحات لـ «الأنباء»: «ان اليوم (امس) هو يوم فرحة وبهجة وسرور بهذه المناسبة العزيزة والغالية على قلوبنا جميعا، حيث ميلاد السيد المسيح عليه السلام، ولكن هذه المناسبة السعيدة يشوبها الالم على ضحايا الحوادث الارهابية التي تعرضت لها كنيسة البطرسية في مصر واحداث برلين والاحداث الدامية في سورية والعراق واليمن».

وأضاف «اننا ونحن نحتفل بهذه المناسبة الغالية ندعو الله ان يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه وسوء وان يديم علينا نعمة الامن والامان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة بقيادة صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك».

وقال غريب «اننا ندعو الله كذلك ان يعم الامن والامان والاستقرار على كل دول المنطقة، ونحن نصلي من اجل ان يكون العام الجديد عام خير وبركة وان يحفظ اميرنا وشعبنا من كل مكروه وسوء، وان يعطي الحكمة لمن لديه القرار في المنطقة ان يعمل لحقن الدماء وحفظ حياة الناس اجمعين».

ووجه غريب الشكر لرجال وزارة الداخلية الذين يقومون بدور مميز في حفظ الامن، حيث قاموا بتنظيم دخول وخروج المحتفين والمهنئين بالعيد السعيد منذ ليلة العيد وفي صباح العيد امس، كما وجه تحية شكر لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ووكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد على هذا المجهود الكبير.

وأضاف «هذه هي الكويت التي نعرفها ونعتز بأننا ابناؤها، فهي لا تفرق بين أي انسان على أي اساس ديني او عرقي او طائفي، ونصلي ان تستمر الكويت بلد الحريات والتعايش والسلام والمحبة واحة امن وامان واستقرار».

من جهته، اشاد الاب بطرس غريب راعي كنيسة الروم الملكية الكاثوليكية بمستوى الحريات الدينية التي تعيشها الكويت، مؤكدا انها بلد الحرية والتسامح، داعيا الله ان تظل على هذا النهج المميز.

ووجه الشكر الى كل الذين اتصلوا به لتهنئته بعيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام من الاخوة الكويتيين من الشيوخ والمواطنين الكرام، ووجه الشكر لرجال الداخلية الذين قاموا ببذل كل الجهود لتأمين الكنيسة وتأدية القداس واستقبال المهنئين بكل امن وامان.

كما وجه غريب رسالة الى كل من يتحدثون بكلام يبث الفرقة بالقول «على هؤلاء ان يعوا دروس المنطقة، وعليهم ان يعملوا على اساس انساني بعيدا عن أي تمييز من أي لون ديني او طائفي او عرقي، ونسأل الله ان تظل الكويت واحة الامن والامان والمحبة والسلام».

ورفع غريب في ختام تصريحاته أسمى آيات التهنئة والتبريكات الى مقام صاحب السمو الامير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء والشعب الكويتي الكريم بهذه المناسبة الغراء، ميلاد السيد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام.