محمد راتب

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية مبارك الكبير والقرين التعاونية حسين العازمي ان مبيعات الجمعية تجاوزت 29 مليون دينار العام الماضي متوقعا زيادتها الى 31 مليونا العام الحالي، مشيرا الى انه ليس علينا أي ديون وملتزمون بسداد فواتير الموردين، وجرى توفير 6.5 ملايين دينار وديعة.

وأكد في تصريح له أنه تم إنجاز الكثير من المشاريع كافتتاح المرحلة الأولى من الممشى الرياضي في القرين وإنارته بالطاقة الشمسية، وإنشاء مواقف متعددة الأدوار في سوق رقم 4 وبانتظار موافقة بلدية الكويت لأخذ التراخيص الرسمية تمهيدا لطرحه للبناء وبالتعاون مع القطاع الخاص.

وتابع أنه سيتم افتتاح ملعب متكامل الأسبوع المقبل في ثانوية الإمام مالك بنين بمبارك الكبير.

وبين العازمي أنه تم تأهيل حديقة القرين العامة بالتعاون مع الزراعة، وذلك بإعادة صبغ المباني الداخلية وتأهيل دورات المياه وصيانتها، مشيرا الى ان المجلس لديه خطة لتطوير وتأهيل 3 فروع للجمعية، وذلك بتوسعة السوق المركزي رقم 5 وبناء مخزن ودور ثان كمول تجاري، لافتا إلى انه يتم تخيير كبار السن بين صرف الأرباح عن طريق الشيك او التحويل البنكي داعيا المساهمين الى مراجعة الادارة لمن يرغب بالتحويل البنكي قبل توزيع الارباح للعام المقبل.

وأكد أننا سنقوم بتنفيذ قرار الشؤون الخاص بتوريد الخضار والفواكه من المصدر الرئيسي، وذلك بدءاً من الأسبوع المقبل، بالإضافة الى الاستمرار في العرض يومي السبت والأحد للخضار وعرض يوم الثلاثاء للسلع الغذائية والاستهلاكية وبخصومات مغرية لا تقل عن 50%.

متابعا بانه ولأول مرة قمنا بإصدار بطاقة «مساهم» للاستفادة من خدمات الجمعية والمشاركة في احتفالاتها ومهرجاناتها وتسلم الأرباح دون الاعتماد على البطاقة المدنية.