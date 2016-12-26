محمد راتب

أكد عضو مجلس إدارة جمعية السرة التعاونية عبدالمحسن حاجي أنه يسعى لإنشاء لجنة للخدمة الاجتماعية في مجلس الادارة القادم مهمتها تخليص معاملات المساهمين في جميع وزارات الدولة، موضحا أن قانون 118 لسنة 2013 الخاص بانتخاب أعضاء مجالس الجمعيات التعاونية وفق الصوت الواحد منح الأقليات فرصة الوصول إلى مجلس الادارة والفوز بعضويتها وقضى على التحزبات والتيارات.

وكشف في تصريح له بأنه سيتم توزيع أرباح نهاية السنة المالية خاصة بعد التعاون بين مجلس الإدارة مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، موضحا انه ولو كانت النسبة قليلة فهناك مساع لزيادتها السنة المقبلة، وخصوصا اننا تسلمنا العمل 8 ابريل 2014 وكانت هناك التزامات مالية على الجمعية فقمنا بالإصلاح قدر المستطاع.

وزاد بأن مجلس الادارة يستمع لاقتراحات المساهمين ويحرص على تطبيقها ولكن توجد بعض المعضلات يتسبب بها الروتين الحكومي والقوانين التي تصدر عن الوزارة، موضحا أننا قمنا على الرغم من كل ذلك بتنظيم عدد من المباني وتطوير السوق المركزي القديم، وتوفير خدمة لوازم البر إضافة إلى رحلات العمرة والشاليهات والانتهاء من افتتاح المول الجديد.

وبين أنه تقدم بافكار لمجلس الإدارة منها تنظيم معرض المنتجات النسائية على مجلس الإدارة وتم الإعلان عنه وقامت به بعض المواطنات بمشاركات تهم المرأة الكويتية وذلك بالمجان لمدة أسبوعين، إضافة إلى اقتراح توظيف الشباب الكويتي خلال الصيف في الجمعية وخاصة طلاب الثانوية على بند المكافأة وحصل على كتاب بالموافقة آملا تطبيق المشروع خلال عطلة الصيف المقبل ابتداء من منتصف يونيو 2017.

وتابع حاجي بانني قمت كذلك بتقديم مشروع لتوفير سيارتين تقومان بنقل كبار السن والمعاقين من منازلهم إلى الجمعية للتسوق وعودتهم لمنازلهم ويتم العمل بها طوال العام ولا تقتصر على فترات معينة، مع إمكانية زيادة أعداد السيارات في المستقبل.