محمود الموسوي

كشف الامين العام المساعد للتخطيط والمتابعة في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بدر الرفاعي ان نسبة الإنجاز في مشروع الوقود البيئي احد اهم المشاريع الاستراتيجية في خطة التنمية بلغت 75‎%‎ حتى نهاية نوفمبر الماضي مشيدا في هذا الصدد بجهود كل العاملين في المشروع والتي ساهمت في تحقيق هذه النسبة من الانجاز

جاء ذلك في تصريح صحافي ادلى به الرفاعي خلال الزيارة الميدانية التي نظمها فريق الاعداد والمتابعة في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية صباح امس الى مقر مشروع الوقود البيئي بحضور نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع في شركة البترول الوطنية الكويتية م.عبدالله العجمي، ورئيس فريق إدارة المشروع م.وائل الجاسم، ومدير ادارة اعداد ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية سعاد العوض وفريق الاعداد والمتابعة.

وأوضح الرفاعي ان الطاقة الانتاجية لمشروع الوقود البيئي تبلغ ما يقارب 800 برميل نفط يوميا كما سيوفر الكثير من فرص العمل للكويتيين، مشيرا الى ان الميزانية المخصصة للمشروع بلغت ما يقارب 4.7 مليارات دينار وبلغ إجمالي المنصرف ما يقارب 2 مليار و100 مليون دينار متوقعا الانتهاء من تنفيذه منتصف 2018

وأضاف ان الزيارة أظهرت وجود بعض التحديات التي تواجه تنفيذ المشروع وأبرزها تسهيل وصول الاعداد اللازمة من العمالة الفنية المطلوبة في هذه المرحلة من المشروع والتي تقدر بما يقارب 50 ألف عامل خلال الشهور الثلاثة المقبلة، مشيرا الى أن الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ستعمل بمساعدة وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي لتذليل هذه التحديات مع الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية ووزارة الصحة وغيرها من الجهات المعنية الأخرى.