جاءت نتائج مسابقة الكويت الكبرى الثالثة والأربعين لصيد السمك «الحداق» التي نظمتها لجنة التراث البحري في النادي البحري الرياضي الكويتي وسط مشاركة جيدة، وأجواء بحرية وجوية معتدلة، بفوز محمد جاسم الشرقاوي بالجائزة المالية الكبرى في أعلى النقاط وبمجموع 1610 نقاط، وجاء ثانيا مهدي عبدالغفار بـ 1397 نقطة، وثالثا كل من علي محمد علي الخليفي وعلي سليمان السعيد بـ 980 نقطة، وستجرى بينهما قرعة لاختيار الثالث نظرا لتساويهما في مجموع النقاط، أو أن يتم تقسيم الجائزة المالية فيما بينهما حسب الرغبة.

وفي مسابقة أعلى وزن، حقق فهد زيد السمحان المركز الأول في أعلى وزن وبمجموع 21.900 كجم، وجاء ثانيا يوسف يعقوب الماجد بـ 20.900 كجم، وثالثا سامي أسعد ميخائيل بـ 18.25 كجم.

وشارك في المسابقة 52 طرادا و88 متسابقا «حداقا»، فيما انطلقت صباح يوم أمس الأول من ساحل النادي بالسالمية إلى منطقة الركسة البحرية الغنية بالأسماك، لتبدأ عملية الصيد التي امتدت حتى الساعة الرابعة عصرا، أعقبتها عملية الفرز والوزن التي أقيمت على ساحل النادي بإشراف لجنة متخصصة شكلها النادي ضمت طارق التوحيد من الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك، ومستشاري لجنة التراث النوخذة خليفة الراشد والخبير البحري في مجال الصيد مجيد صاهود، فيما أشرف عليها بشكل عام رئيس لجنة التراث علي القبندي، والمشرف العام النوخذة حامد السيار، وحضر عملية الفرز رئيس النادي اللواء فهد الفهد وأمين السر المساعد محمد الفارسي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وجمهور من أعضاء النادي.

وقام الفارسي والقبندي بتوزيع الكؤوس والجوائز المالية على الفائزين في نهاية المسابقة.