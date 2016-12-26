فرج ناصر

أعلن الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الأشغال م.أحمد الحصان عن افتتاح الطريق الخدمي لمشروع إنشاء وإنجاز وصيانة تقاطعات على الجزء الأوسط من طريق الجهراء العقد (هـ ط 212) فجر الاثنين الموافق 26/ 12/ 2017 بطول 2 كيلو و500 متر، كما سيتم افتتاح الجزء المتبقي من الطريق الخدمي نهاية الأسبوع الاول من شهر يناير 2017، مشيرا إلى ان الافتتاح المزمع سيتم بالتنسيق والتعاون مع الادارة العامة للمرور كبيت الخبرة في هذا المجال ولضمان سلامة وأمان مرتادي الطريق.

وأفاد م.الحصان في تصريح صحافي بأن وزارة الأشغال وبتوجيهات من الوزير م.عبدالرحمن المطوع ووكيلة الوزارة م.عواطف الغنيم مستمرة في سياسة التسليم الجزئي لمشاريع الطرق للاستفادة القصوى منها في تحديث وتطوير شبكة الطرق في البلاد بما يحد من الاختناقات المرورية والحوادث وزيادة معايير الامن والسلامة عليها خاصة ان الطرق التي يتم إنشاؤها حاليا تضاهي أحدث المعايير العالمية.

وأشار م.الحصان إلى أن المشروع المزمع افتتاح أحد أجزائه والمشار إليه تبلغ تكلفته 47.710 مليون دينار ويهدف الى تحقيق سهولة مرورية وتوفير طرق سريعة للاستخدام الأمثل لها خصوصا في ظل إنشاء ثلاثة جسور على طريق الجهراء بحيث تحقق انسيابية وسرعة في الوصول وحركة مرورية عالية الكفاءة، لافتا الى ان العمل بالمشروع يمشي بخطى حثيثة نحو الإنجاز والانتهاء في المواعيد التعاقدية، حيث تبذل جهود كبيرة من قبل العاملين داخله خاصة من الكوادر الوطنية التي تعمل على دفع وتيرة العمل لإنهاء كل الأعمال وتحقيق الأهداف المرجوة من المشروع الذي سيخدم العديد من المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة بالإضافة الى عدد من الجهات الحكومية والصحية وغيرها من الجهات الحكومية الأخرى.