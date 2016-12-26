قالت وزارة الخارجية العراقية امس انها أنجزت كل الالتزامات المطلوبة لخروج العراق من طائلة البند السابع، ولم يتبق منها سوى ملف التعويضات الكويتية.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أحمد جمال في بيان: ان العراق حسم مؤخرا متعلقات برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء، وذلك بعد ست جولات من المفاوضات مع الأمانة العامة للأمم المتحدة وجهات متعاقدة معها في نيويورك وباريس.

ولفت الى ان وفد العراق المفاوض كان برئاسة مندوب العراق الدائم لدى الأمم المتحدة السفير محمد الحكيم، وقد تكللت جهوده بالتوصل الى اتفاق تم بموجبه حسم القضايا المالية الخارجية المتعلقة بملف النفط مقابل الغذاء والدواء واستعادة العراق لمبلغ يقارب الـ 145 مليون دولار.

وأكد أن العراق يكون بذلك قد أوفى بالالتزام قبل الأخير بما يتعلق بقرار خروجه من طائلة الفصل السابع، مشيرا إلى انه لم يتبق سوى استكمال ملف التعويضات مع الكويت.

يذكر أن قرار مجلس الأمن رقم 1958 لعام 2010 وضع عدة التزامات امام العراق قبل خروجه كليا من طائلة الفصل السابع.