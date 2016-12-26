أشاد مدير عام لجنة التعريف بالإسلام م.عبدالعزيز الدعيج بالدور المميز والفعال الذي تقوم به وزارة الإعلام بمختلف قطاعاتها مما ساهم بقوة في نشر وتعزيز رسالة اللجنة التوعوية وايصال رسالتها للجمهور والذي بدوره جعل اللجنة علامة بارزة على جبين الكويت، وغدت عروس اللجان في الوطن العربي.

جاء ذلك خلال زيارة الدعيج ووفد التعريف بالإسلام الذي ضم كل من مدير إدارة العلاقات العامة والموارد جودة الفارس ونائبه محمد الشمري، ورئيس قسم العلاقات العامة جابر الشمري ومدير إدارة الإعلام مساعد العنزي لمقر وزارة الإعلام، حيث كان في استقبالهم وكيل وزارة الإعلام طارق المزرم ومدير التواصل الاجتماعي سعد العازمي اللذين رحبا بوفد التعريف بالإسلام الزائر مؤكدين أهمية وعظم الدور التوعوي الريادي الذي تقوم به اللجنة تجاه شريحة الجاليات الوافدة، والذي جعلها محل فخر وتقدير كل الجهات والمؤسسات لدورها الفعال والملموس على أرض الواقع.

وتابع الدعيج في كلمته التي ألقاها خلال الزيارة: حققنا من خلال تعاونا مع وزارة الإعلام التوسع والانتشار والريادة، ولمسنا عن كثب تفاعل الجمهور مع الأنشطة والفعاليات الثقافية والتربوية والترفيهية واللقاءات والمحاضرات التي تقيمها اللجنة للجاليات الوافدة، حيث نعمل على رعاية تلك الجاليات وتعليمها عادات وتقاليد أهل الكويت، ونفتح لهم فصول تعليم اللغة العربية، ونعزز في نفوسهم قيم الإخلاص والأمانة واحترام قرارات البلد المستضيف.

وأوضح أن الكويت تستضيف الكثير من الجنسيات المختلفة في ثقافتها وعاداتها وتقاليدها الاجتماعية، ودورنا نحن في لجنة التعريف بالإسلام ينصب في استثمار فرصة تواجد تلك الجاليات من خلال تعريفهم بتاريخ الكويت وعادات أهلها وجعلهم فاعلين في المجتمع كل في مجال، فنزور مكاتب استقدام العمالة ونرحب بضيوف الكويت، وعندنا العديد من الملتقيات الثقافية التي تجمع فيها الجاليات بشكل أسبوعي، ونحرص على ملئ فراغ تلك الجاليات بما يفيدهم وينعكس بالإيجاب على الكويت.

وفي ختام الزيارة قام وفد التعريف بالإسلام بتكريم المزرم والعازمي مؤكدين أنهم شركاء النجاح شاكرين كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.