أعلن وزير الأوقاف والشئون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية رئيس مجلس إدارة بيت الزكاة محمد الجبري عن وصول مساعدات بيت الزكاة والمواد الإغاثية إلى النازحين من حلب خلال الفترات التي سمح فيها بإجلاء المتضررين والمحاصرين، وذلك ضمن حملته الإغاثية «شتاء سورية.. دفء وإيواء» التي دشنها البيت في نوفمبر الماضي لإغاثة الأشقاء السوريين والمستمرة حتى اللحظة لمواكبة احتياجاتهم الإنسانية ومساعدتهم في التغلب على محنتهم.

وقال الجبري: إن البيت تمكن من إيصال مساعداته إلى النازحين من مدينة حلب من خلال تعاونه مع كبرى المنظمات الإغاثية الدولية والإقليمية العاملة في إغاثة المتضررين من القتال المستمر في سورية، وهي منظمة IHH العالمية المعتمدة من وزارة الخارجية.

وأضاف الجبري: إن البيت كان قد خصص مبلغ 500 ألف دولار كمساعدة عاجلة لإيواء النازحين من حلب الأسبوع الماضي، وسبقها بتخصيص عدة مساعدات أخرى ليصل المبلغ الإجمالي المقدم لإغاثة النازحين إلى مليون وثمانمائة وخمسة عشر ألف دولارا بما يعادل 550 ألف دينار.

وأوضح أن مساعدات البيت تضمنت تقديم سلات غذائية ومستلزمات طبية ومطبخ ميداني لتقديم الوجبات الساخنة، بالإضافة إلى مواد إيواء من خيام وبطانيات ومراتب وسجاد ومواد للعناية بالصحة العامة للنازحين واللاجئين.

وأكد أن البيت مستمر في تقديم المساعدات والإغاثة للنازحين من حلب بالتوازي مع توجيه مساعداته وجهوده الإغاثية إلى المناطق الأكثر تضررا والأكثر حاجة إلى المساعدة، كما أنه مستمر في تنفيذ الحملات الإغاثية القادمة كلما دعت الحاجة إلى ذلك انطلاقا من المبادئ الإسلامية والإنسانية ودور بيت الزكاة الخيري والإغاثي في دعم ومساعدة الشعب السوري الشقيق من جراء ما يعانيه من أوضاع إنسانية مؤلمة.

.. والبيت يدشن موقعه الإلكتروني الجديد

في إطار عمله الدؤوب بتطوير خدماته ومشاريعه الخيرية والإنسانية وفق استراتيجيته الجديدة، دشن بيت الزكاة موقعه الالكتروني الجديد «zakathouse.org.kw»، إضافة إلى تطوير تطبيقه للهواتف الذكية ليواكب تطوير موقعه الإلكتروني.

وبهذه المناسبة، قالت نائب المدير العام للموارد والإعلام كوثر المسلم إن موقع بيت الزكاة في حلته الجديدة يأتي ضمن الهدف الخامس من استراتيجية بيت الزكاة الجديدة (2016/ 2017-2020/ 2021) الذي يقضي بتطبيق النظم التكنولوجية المعاصرة لدعم أهداف البيت، بما يخدم المستفيدين من خدمات البيت المتنوعة سواء المحسنين الكرام أو المستحقين للمساعدة.

وأضافت المسلم أن الموقع يوفر عددا من الخدمات الجديدة والمتميزة سهلة الاستخدام التي تسهل على المتبرع سرعة الوصول إلى مشاريع البيت الخيرية كما يمكنه متابعة تبرعاته، ويقدم الموقع عدة خدمات منها حملات عاجلة وإغاثة، كفالة الأيتام وطلاب العلم، عرض قنوات التحصيل وفروع البيت ومراكزه الإيرادية، مشاريع داخل الكويت وخارجها، خدمة الرد الشرعي، خدمات اجتماعية للمستحقين للمساعدة، التواصل مع المتبرعين في حال الاقتراحات أو الاستفسارات، خدمة الرد الآلي على الاستفسارات، حسابات البيت على مواقع التواصل الاجتماعي، أخبار البيت، وكيفية احتساب الزكاة.

وأوضحت أنه نتيجة دخول بيت الزكاة في مجال المواقع الإلكترونية الحكومية مبكرا اعتبارا من عام 2006، فإن موقعه الإلكتروني قد فاز في عام 2009 بجائزة سمو الشيخ سالم العلي للمعلوماتية في دورتها التاسعة كأفضل موقع إلكتروني حكومي في الكويت عام 2009.