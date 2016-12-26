ليلى الشافعي

افتتحت «الرحمة العالمية» التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي سكن لطالبات معهد البعوث الإسلامية جنوب تايلند، والذي ينتظر منه أن يستفيد منه أكثر من 128 طالبة من الأرياف الفقراء، وبتكلفة تصل إلى 64 ألف دينار كويتي، وتشمل قيمة البناء والتأثيث، كان ذلك بحضور رئيس البرلمان، ونائب رئيس مجلس الوزراء السابق، ومحافظ ولاية جالا، ورئيس المجلس الإسلامي بالولاية، ورئيس مكتب تايلند بالإنابة د. علي الراشد، ورئيس مكتب شبه القارة الهندية محمد جاسم القصار.

هذا وقد قال رئيس مكتبي قرغيزيا والصين ورئيس مكتب تايلند بالإنابة د. علي الراشد: إن السكن عبارة عن مبنى واحد من طابقين، وهو مكون من ثماني قاعات للمبيت تضم الأسرة والخزانات والحمامات، بمساحة بناء كلية للمسكن 797م2، بالإضافة إلى التأثيث، مؤكدا على حاجة الطالبات لمثل هذا السكن، وذلك لأن المعهد يعاني من عدم وجود مسكن داخلي، كما سيوفر المشروع بيئة آمنة ومناسبة للفتيات تحافظ عليهن، وتعينهن على الإقبال على طلب العلم.

وأوضح الراشد أن معهد البعوث الإسلامية أنشأته «الرحمة العالمية» في ولاية جالا بجنوب تايلند، وقد تم افتتاحه عام 2009م، ويدرس فيه حوالي 580 طالبا وطالبة، مشيرا إلى أن المعهد يقوم بتدريس العلوم الشرعية، واللغة العربية، وتحفيظ القرآن الكريم، وكذلك تدريس المنهج الأكاديمي، إلا أن المعهد كان يعاني من عدم وجود مسكن داخلي للطالبات اللاتي يسكن في أكواخ من الصفيح والخشب القديم، وهي بحالة سيئة ولا تتناسب مع طلبة العلم وبخاصة الفتيات.