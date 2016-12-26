بتوجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد وتعليمات رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر ومتابعة نائب رئيس الأركان الفريق الركن عبدالله نواف الصباح، أقيم صباح أمس في كلية علي الصباح العسكرية اللقاء التنويري للمقبولين من المتقدمين للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية كطلبة ضباط بالجيش القوة الجوية، وذلك بعد أن أتموا جميع الإجراءات واجتازوا الاختبارات والفحوصات الطبية اللازمة لقبولهم والتحاقهم بكلية احمد الجابر الجوية.

بدأ اللقاء التنويري بكلمة لآمر القوة الجوية اللواء الركن طيار عبدالله يعقوب الفودري، رحب من خلالها بالمقبولين، وهنأهم بقبولهم، ودعاهم لبذل المزيد من الجهد والتحدي مع النفس، للوصول للهدف الذي ينشده كل منهم ليكون ضابطا بالجيش الكويتي يخدم وطنه ويذود عن ترابه الغالي، ودعاهم كذلك للالتزام بالتعليمات والتقيد بموعد الالتحاق بالكلية.

من جانبه، هنأ آمر كلية علي الصباح العسكرية اللواء الركن بدر العوضي الطلبة المقبولين وتمنى لهم التوفيق والنجاح لخدمة وطننا تحت ظل صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء.

بدوره، أعرب آمر كلية أحمد الجابر الجوية العقيد ركن طيار حسين فهد الفقعان عن أن اللقاء التنويري الذي تنظمه الكلية بالتعاون مع كلية علي الصباح العسكرية للمقبولين يهدف لإيضاح مدة الدراسة بالكلية والنظام الدراسي المتبع والمستلزمات الضرورية المطلوب توافرها عند التحاق المقبولين بكلية أحمد الجابر الجوية والذي سيكون يوم الثلاثاء الموافق 27/12 2016.

هذا، وقد اتخذت كلية أحمد الجابر الجوية جميع الترتيبات الضرورية والاستعدادات اللازمة لاستقبال المقبولين للالتحاق بالكلية دفعة الطلبة الضباط الـ46 من حملة شهادة الثانوية العامة.

الجدير بالذكر أن هذه الدفعة الأولى التي تستقبلها كلية احمد الجابر الجوية كطلبة ضباط بالقوة الجوية والتي تضم عدة تخصصات منها طيران بشكل عام وهندسة طيران وتخصصات جوية مساندة اخرى، كما تتضمن الدفعة عدد من المقبولين من منتسبي الحرس الوطني.

من جهة أخرى، استقبل نائب رئيس الأركان الفريق الركن عبدالله نواف الصباح بمكتبه ظهر أمس، مدير المخابرات الحربية المصرية اللواء أركان حرب محمد الشحات، والوفد المرافق له بمناسبة زيارته للبلاد، حيث تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ضمن محور الزيارة ومناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية.

حضر اللقاء معاون رئيس الأركان لهيئة الاستخبارات والأمن اللواء الركن عبدالرحمن الهدهود والملحق العسكري المصري لدى البلاد عميد أركان حرب هشام زكريا.