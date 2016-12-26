البحر: المجلس الوطني سيقدم مجموعة من البرامج والأنشطة الشبابية

أكد أمين سر مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب فيصل الدويهيس اهمية البرامج والانشطة التي تنظمها الهيئة في تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم وقدراتهم واستثمار اوقات فراغهم بما يعود عليهم وعلى المجتمع بالنفع.

وقال في مؤتمر صحافي للاعلان عن الانشطة والبرامج التي تعتزم الهيئة تنظيمها العام المقبل انها ستكون موجهة للشباب من الجنسين وتتنوع ما بين رياضية وثقافية ودينية وترويحية واجتماعية وفنية ومسرحية.

وأوضح الدويهيس ان هذه الفعاليات التي يبلغ عددها 150 برنامجا ونشاطا ستقام بمراكز الشباب التابعة للهيئة خلال الاشهر الثلاثة الاولى من 2017 بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة ضمن خطة البرامج والانشطة الشبابية المعتمدة.

واضاف ان الانشطة المزمع اقامتها خلال الفترة المسائية ستقدم بشكل مجاني للشباب، مبينا انه الى جانب هذه الانشطة ستقيم المراكز الشبابية دورات تدريبية في المجالات ذات الاهتمام الشبابي.

وأفاد الدويهيس بأن عملية التسجيل لهذه البرامج والانشطة ستكون من خلال الموقع الالكتروني الخاص بوزارة الدولة لشؤون الشباب، مؤكدا حرص هيئة الشباب على ان تكون هذه الانشطة شاملة ومعبرة عن تطلعات الشباب.

من جانبها، قالت مراقب التطوير والتدريب الاداري بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ضياء البحر في المؤتمر الصحافي ان المجلس وبالتعاون مع هيئة الشباب سيقدم مجموعة من البرامج والانشطة الشبابية تشمل محاضرات نوعية بمختلف المجالات الموجهة لفئة الشباب، فضلا عن الأمسيات الشعرية وورش العمل والدورات التدريبية.

واضافت ان المجلس سيعقد ورشة عمل شبابية بعنوان «وسائل التواصل الاجتماعي وتعزيز مفهوم الوحدة الوطنية لدى فئة الشباب» بغية تسليط الضوء على الشباب وتوجيههم نحو تعزيز مفاهيم الوحدة الوطنية لاسيما ان المجلس معني بشكل مباشر بالاهتمام بثقافة الشباب.

بدورها، قالت مسؤولة قسم الأنشطة في قطاع السياحة بوزارة الاعلام حنان الزايد ان القطاع يسعى للقيام بدوره في المنظومة الاجتماعية على الوجه الاكمل لخدمة المجتمع.