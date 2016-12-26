استقبل محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود مدير قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية سيف الشلاحي.

وتناول اللقاء التنسيق والترتيب لإقامة عدد من الفعاليات الترفيهية والسياحية والثقافية والتراثية والاجتماعية بالقرية التراثية خلال الأيام المقبلة.

وأكد الحمود أهمية الحفاظ على التراث الذي يمثل مصدرا أساسيا لتشكيل الهوية والوعي والتعلم وإلهام الأجيال في الحاضر والمستقبل، مشيرا إلى اهتمام القيادة السياسية بدعم وتعزيز التراث الوطني الشعبي والحفاظ عليه باعتباره ركيزة أساسية لانطلاق الأجيال القادمة، من أجل إكسابها حب الوطن والاعتزاز بالانتماء إليه.

وأوضح أن المحافظة تسعى بالتنسيق مع القرية التراثية إلى تفعيل دور السياحة الداخلية وتقديم الخدمات لأهالي وزوار المحافظة والاستفادة من المقومات السياحية المتاحة، وإثرائها بشكل ايجابي، للوصول إلى أفضل النتائج بما يخدم القطاع السياحي بالمحافظة.