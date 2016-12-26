انضمت شركة كامكو للاستثمار، إحدى أكبر الشركات الاستثمارية في المنطقة من حيث حجم الأصول المدارة، الى تحدي «ترشيد استهلاك الورق» الذي أطلقته مؤسسة كيس باث غير الربحية، انطلاقا من اهتمامها المتزايد بتعزيز ممارساتها الصديقة للبيئة.

وبهذه المشاركة تعتبر «كامكو» هي أول شركة تقوم بالتحدي الذي يركز في المقام الأول على الحد من استخدام الورق ونشر الوعي حول سبل تجنب استنزاف الموارد الطبيعية، التي تعد واحدة من الجوانب الرئيسية لنهج كامكو فيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية للشركات في المجال البيئي.

ومن هذا المنطلق، قامت «كامكو» بإطلاق برنامج داخلي مدته 3 أشهر، يستهدف تتبع أنماط استهلاك الورق داخل كل إدارة على حدى وفي الشركة بوجه عام، واعتماد الممارسات الصديقة للورق وعقد جلسات تثقيفية مع المشاركين في الحملة.

وخلال الحملة التوعوية قامت كل إدارة بالشركة بترشيح أحد موظفيها من أجل ان ينال لقب «حامي الورق» على ان تقوم الجهة المنظمة للحملة بتتبع التقدم الذي أحزته كل إدارة عبر تقرير تقوم به إدارة التسويق في «كامكو» بالتعاون مع كيس باث.

وتعليقا على الحملة، قالت نائب الرئيس ورئيس قسم التسويق في شركة كامكو دانة الجاسم: «نثمن الدور الهام والنشط الذي تقوم به مؤسسة كيس باث في سبيل إطلاق المبادرة والتعاون المثمر الذي حرصت عليه لإنجاح هذه التجربة».

وأضافت ان «كامكو» حريصة دوما على وضع رؤية مستدامة صديقة للبيئة تسهم في تجنب الهدر في الموارد الطبيعية عبر تثقيف المجتمع ونشر الوعي بشأن الممارسات الخاطئة لاسيما فيما يتعلق باستهلاك الورق.