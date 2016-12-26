أكد الخبير الفلكي عادل المرزوق ما صرح به لـ «الأنباء» في عدد امس الأحد من سيطرة المنخفض الجوي غير العميق على البلاد مما أدى لهبوب الرياح الجنوبية الشرقية التي تسمى رياح الكوس، وهي رياح دافئة معتدلة السرعة.

وقال المرزوق ان الرياح تحولت الى جنوبية شرقية مما ادى الى ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة وهو ما يلمسه الناس، حيث بلغ معدل الارتفاع نحو 14 درجة (13-27).

واستطرد قائلا: طرأ على المنطقة مرتفع جوي مع تحول الرياح مما تسبب في وجود غبار عالق.

وأشار الى استمرار هذا الطقس الدافئ مرتفع الحرارة الى يوم الأحد المقبل على ان يعقبه انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة الى ما بين (9 و13) ولمدة 5 أيام.