مصدر إطفائي: التحليلات الأولية ترجح حدوث تسرب للوقود وشرارة تسببت في الانفجار

محمد الدشيش و«كونا»

بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقيتي تعزية إلى كل من أسرتي المغفور له بإذن الله تعالى عبدالله العويهان والمغفور لها بإذن الله تعالى نورة حمد القعود، عبر فيهما سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بفاجعة حريق اليخت والذي وقع في منطقة الخيران وأسفر عن وفاة عدد من أفراد العائلتين الكريمتين، معربا سموه عن بالغ تأثره ومشاركته أحزانهما وآلامهما بهذا المصاب الجلل الذي أحزن أهل الكويت جميعا، مبتهلا إلى المولى جل وعلا أن يتغمد شهداء هذا الحادث الأليم بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء وموفور العافية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقيتي تعزية إلى كل من أسرتي المغفور له بإذن الله تعالى عبدالله العويهان والمغفور لها بإذن الله تعالى نورة حمد القعود، ضمنهما سموه بالغ تعازيه وصادق مواساته بفاجعة حريق اليخت والذي وقع في منطقة الخيران وأسفر عن وفاة عدد من أفراد العائلتين الكريمتين، سائلا سموه المولى عز وجل أن يتغمد شهداء هذا الحادث الأليم بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء ويمن على المصابين بسرعة الشفاء وموفور العافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيتي تعزية مماثلتين.

وفي أجواء مهيبة ووسط حضور شعبي بلغ نحو 5 آلاف مواطن يتقدمهم عدد من النواب وقيادات الداخلية والإطفاء، شيعت الكويت المواطنين الذين لقوا مصرعهم نتيجة الحادث المؤلم الذي شهدته البلاد عصر الجمعة الماضي.

الى ذلك، أبلغ مصدر في الإدارة العامة للإطفاء بان فريقا من الأدلة الجنائية ووحدة التحقيق بالإطفاء شرعت عقب الحادث مباشرة في اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لاستخراج اليخت من قاع البحر، مشيرا الى ان العمل جار نحو استخراج اليخت ومن ثم بدء مرحلة الفحص ومعرفة السبب الذي أدى الى الحريق.

وقال المصدر انه حسب التحليلات الأولية فإن الأسرة كانت في نزهة وتوقفوا على بعد مسافة من الشاطئ وخلال التوقف حدث تسرب للوقود، ومع إعادة تشغيل المحركات حدث تفاعل بين البنزين المتسرب وبين شرارة صادرة عن المكائن، الأمر الذي تسبب في الانفجار.