مريم بندق

قالت مصادر حكومية إنه حسب قرار معمول به ستكون عطلة رأس السنة الميلادية الجديدة الأحد المقبل الموافق 1/1/2017. وأوضحت المصادر ان قرار مجلس الوزراء بتعديل مواعيد العطل شمل عطلتي المولد النبوي الشريف والإسراء والمعراج ولم يتطرق إلى عطلتي رأس السنة الميلادية ورأس السنة الهجرية الصادر بهما قرار بأن تكون العطلة الخاصة بهما في موعدها.

وردا على سؤال حول وجود توجه بتعديل موعد عطلة رأس السنة الميلادية 2017، قالت المصادر: حتى الآن العطلة في موعدها الا اذا طلب مجلس الوزراء من ديوان الخدمة المدنية رفع مقترح بتعديلها.