«الأنباء»- خاص

قالت مصادر وزارية لـ «الأنباء»: ان الحكومة ستحيل لمجلس الأمة مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بـ ٤٥٠ مليون دينار بميزانية 2016/2017 لوزارة الصحة لتسديد التزامات وفواتير العلاج بالخارج.

وأكدت المصادر أن الحكومة مضطرة إلى اتخاذ هذه الخطوة المستحقة حفاظا على سمعة وزارة الصحة في الخارج بعد ان تلقى المرضى الكويتيون العلاج اللازم، وبعضهم ما زال تحت العلاج.

وأشارت المصادر إلى وجود خطة حكومية لتوفير كل أنواع العلاجات المطلوبة داخل الكويت عن طريق استقدام أطباء عالميين في التخصصات التي تضطر اللجان الى إيفاد مرضى بها.

وزادت قائلة: على أن يقتصر العلاج بالخارج على بعض التخصصات النادرة التي تقل فيها أعداد المرضى، وتاليا تنخفض تكلفة الإيفاد مقارنة بتكلفة استقدام كوادر كاملة والتي عادة تكون مرتفعة.

وأشارت المصادر الى قرب صدور لائحة جديدة للعلاج بالخارج، والتي انفردت «الأنباء» بنشرها 22 الجاري.