يحتفل العالم بيوم برايل العالمي في الرابع من يناير من كل عام احياء لذكرى ميلاد لويس برايل، الذي ينسب له الفضل في اختراع لغة برايل التي يستخدمها المكفوفون للقراءة والكتابة.

وحيث إن معهد الكويت للأبحاث العلمية قام بإنجاز العديد من المشاريع الرائدة التي تهدف الى خدمة ذوي الإعاقات في الكويت والمنطقة العربية، واستمرارا لهذه المسيرة الرائدة على مدار العقود الماضية، قرر المعهد بالتعاون مع جامعة الكويت، وتمويل كريم من البنك الأهلي الكويتي تنظيم مسابقة للمشي للعام الثالث على التوالي تحت شعار «أرشد بصرهم بقلبك»، وذلك يوم السبت الموافق 7/1/2017 في الستاد الرياضي بجامعة الكويت ـ فرع الشويخ ـ لمسافة 2 كيلومتر.



صرح د.حسام فهد العميرة المدير التنفيذي لقطاع العلوم والتكنولوجيا بأن تنظيم هذه المسابقة يأتي وفاء من المعهد بواجبه المجتمعي في دعم المكفوفين محليا ومشاركة لهم في هذا الحدث العالمي، وترسيخا لرسالة المعهد في دمج المعاقين في المجتمع وتذليل كل الصعوبات بما يكفل مساواة المعاق بأقرانه من الأسوياء.

وأشارت م.نورة الغرير مدير دائرة تطوير النظم والبرمجيات إلى أنه نظرا للأصداء الطيبة التي لمسناها من خلال تنظيم وإقامة المسابقة في العامين الماضيين، تقام المسابقة هذا العام استمرارا لما دأب عليه المعهد من تقديم الدعم المعنوي لأبناء المجتمع من ذوي الاعاقات، وأضافت أن التسجيل مفتوح للجميع على الموقع التالي: http://www.kisr.edu.kw/walkathon، هذا ويقام السباق الساعة التاسعة صباحا، على أن يتواجد المشاركون في مكان السباق الساعة الثامنة من صباح ذلك اليوم.