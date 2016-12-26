تقدم محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد بخالص التعازي والمواساة إلى أهالي ضحايا حادث انفجار يخت الخيران، سائلا المولى سبحانه أن يتغمدهم بوافر الرحمة والمغفرة، وأن يعجل بشفاء المصابين.

وأكد المحافظ الخالد متابعته لحظة بلحظة للحادث الأليم الذي أودى بحياة 6 مواطنين من أبناء المحافظة، والذي استنفر كل الجهات المعنية: إدارة خفر السواحل والإدارة العامة للإطفاء وإدارة الإطفاء البحري وإدارة الطوارئ الطبية والإسعاف البري والجوي، حيث هرع منتسبوها الى مكان الحادث في محاولة منهم لإنقاذ المواطنين، إلا أن قضاء الله كان نافذا.

وتمنى الخالد من المواطنين والمقيمين اتخاذ كل احتياطات الأمن والسلامة في رحلاتهم سواء البحرية أو البرية واتباع الإرشادات الضرورية لتجنب ما قد يصيبهم من أضرار، حال وقوع حوادث لا قدر الله، آملا السلامة للجميع.