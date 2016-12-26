أشاد المستشار الاداري في مؤسسة الاغاثة التركية عبدالسلام شريف بجهود جمعية الهلال الأحمر الكويتي في إغاثة النازحين من مدينة حلب التي تعاني أوضاعا مأساوية بشمال سورية.

وقال شريف في تصريح لـ «كونا» بعد لقائه الوفد الميداني لجمعية الهلال الأحمر انه منذ ازمة النزوح عمل الهلال الأحمر الكويتي على مساعدة النازحين في ريف ادلب بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري مضيفا انه بحث مع الهلال الأحمر الكويتي العمل معا لإغاثة النازحين من المدينة من خلال مشاريع انسانية سريعة.

وذكر ان مؤسسة الإغاثة التركية ومنذ تأسيسها وحتى اليوم تعمل على تقديم مختلف أنواع الدعم للمصابين والمحتاجين في شتى أنحاء الأرض سواء بسبب الحروب أو بسبب الاحتلال أو بسبب الكوارث الطبيعية وتعطي الأولوية لتلك المناطق المتضررة من الحروب والمنكوبة من الظواهر الطبيعية والتي تعاني الفقر من مختلف دول العالم بغض النظر عن بلدانهم وأديانهم ومعتقداتهم وعرقهم ولغاتهم.

وأوضح ان المؤسسة تعتمد في انجاز رسالتها الإنسانية على الإغاثة الخيرية من خلال تنفيذ مشاريع دائمة بالمناطق الجغرافية التي تقوم فيها بنشاطات في مجالات مختلفة أهمها الصحة والتعليم وغيرها من المجالات الاجتماعية.

من جانبه اكد رئيس وفد جمعية الهلال الأحمر الكويتي الى تركيا الدكتور مساعد العنزي سعي الجمعية الى التعامل مع المنظمات الإنسانية الإغاثية في تركيا خاصة مؤسسة الإغاثة التركية.

وأضاف ان مؤسسة الإغاثة التركية لها دور كبير في اغاثة النازحين السوريين من شرقي حلب مشيدا بجهودها الإنسانية في التخفيف من آلام النازحين السوريين.

ولفت الى ان الفريق الميداني للجمعية التقى اليوم عددا من النازحين السوريين الذين دعوا الى تكاتف الجهود الإنسانية لإغاثتهم من خلال توفير جميع المستلزمات من إيواء وغذاء ودواء ووسائل التدفئة وغيرها.

وذكر العنزي ان الأطفال ايضا بحاجة الى الدعم النفسي لما شاهدوه من مأساة انسانية تعلقت بأذهانهم نتيجة الأحداث الاخيرة التي وقعت في مدينة حلب.

وقال ان الهلال الأحمر ونظيره القطري مستمران بتوزيع مواد الإغاثة والرغيف في ريف ادلب واتارب ودير حسان والتوامه وسرمدا ومراكز الإيواء الموقتة مشيرا الى «اننا نعمل على تتبع حركة النازحين بشكل يومي لتسهيل عمليات التوزيع وإيصال المساعدات لهم يوميا».