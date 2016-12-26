أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس دعمه المتواصل لمعهد الكويت للأبحاث العلمية الذي تفخر به الكويت، مشيدا بدور المعهد في مواجهة التحديات العلمية التي تواجه البلاد.

وأشار الفارس الذي يشغل منصب رئيس مجلس أمناء المعهد في تصريح للصحافيين عقب زيارته للمعهد الى دعمه لقياديي المعهد وباحثيه وموظفيه ليستمر في خططه الاستراتيجية المرسومة.

وقال ان المعهد يؤدي دورا مهما في دراسة اهم التحديات التي تواجه الكويت ودول المنطقة، مثمنا الجهود التي يقوم بها من خلال أبحاثه ومشاريعه ونتائجها سواء على المستويين الإقليمي أو الدولي.

وذكر الفارس الذي ناقش خلال اجتماع عقده مع قياديي المعهد قضايا البحث العلمي ومستقبل الأبحاث ومدى تأثيرها على المجتمع والتنمية، ان الكويت تفتخر بهذه المؤسسة العلمية الرائدة في المنطقة والزاخرة بكفاءات بحثية متميزة على كل الصعد.

من جانبها، قدمت المدير العام للمعهد د.سميرة السيد عمر عرضا مرئيا خلال الزيارة عن تاريخ نشأة المعهد وتطور أنشطته البحثية ومدى تأثيرها على المجتمع الكويتي.

واستعرضت عمر المراكز البحثية والمواقع المختلفة في الكويت التابعة للمعهد ودورها في المساهمة بأبحاث مهمة في قطاعات ذات مردود اقتصادي وبيئي في البلد.

وذكرت ان لدى المعهد خططا استراتيجية وينفذ حاليا الخطة الاستراتيجية الثامنة ومنها ما يتعلق بالأبحاث في مجالات الزراعة والبيئة والمياه والبترول والاقتصاد.

وأشارت الى ان المعهد يواصل متابعة تنفيذ خمس محطات لمصادر الطاقة المتجددة في مجمع الشقايا الذي صمم ليكون الأول من نوعه، مبينة أنه تطبيق عملي لتحقيق رؤية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بإنتاج 15% من حاجة الكويت للطاقة من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

وأوضحت ان المشروع ستكون له آثار إيجابية متعددة تشمل تعزيز أمن الطاقة وتوفير الطاقة وتوفير الاستهلاك المحلي للوقود الاحفوري.

وقالت انه من اجل تكريس دور البحث العلمي في مجال دعم التنمية الوطنية وفي إطار المساهمة في إنجاز أهداف خطة الحكومة التنموية الأولى للأعوام 2010/2011 - 2014/2015 قدم المعهد 43 مبادرة لتطوير مرافقه التحتية وموارده البشرية بما ينسجم مع أهداف مشروع التحول الاستراتيجي للمعهد للأعوام 2010 ـ 2030.

وتفقد الفارس مختبر تكنولوجيا النانو ومختبرات أبحاث المياه والمشاريع التي تقوم بتنفيذ عدة مشاريع بحثية بهدف تحقيق الامن المائي للكويت أبرزها مياه الشرب المعبأة (كاظمة) اضافة إلى المختبر الوطني لاختبار الألواح الشمسية لبرنامج الطاقة المتجددة ومبنى الزراعة النسيجية التابع لمركز ابحاث البيئة والعلوم الحياتية.