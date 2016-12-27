السيد عمر: تحديد الأولويات القابلة للتنفيذ واعتماد خطة عمل وفق برنامج زمني محدد للتنفيذ ومتابعة التوصيات

أعلن وكيل وزارة الدولة لشؤون الشباب بالتكليف شفيق السيد عمر أن فريق العمل التنفيذي لمتابعة التوصيات الخاصة بالفئة الشبابية رصد تنفيذ توصيات مؤتمر الكويت تسمع (المرحلة الأولى) في الجهات الحكومية.

وقال في تصريح صحافي إن الفريق المشكل في عام 2015 بدأ مهام عمله المنوطة به منذ تشكيله، مبينا انه تابع التوصيات الخاصة في كل من وزارة التجارة والصناعة التي أنجزت التوصيات الثماني الخاصة بها بنسبة 100%، فيما نفذت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 67% من 6 توصيات ووزارة التربية ووزارة التعليم العالي 89% من 28 توصية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل 95% من 24 توصية والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة 50% من توصيتين.

وأضاف أن الفريق حدد الأولويات القابلة للتنفيذ ثم اعتمد خطة عمل وفق برنامج زمني محدد للتنفيذ ومتابعة التوصيات، لافتا إلى أن بداية عمله كانت ببحث آلية تنفيذ وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة من الدولة للشباب.

وأوضح أن الفريق راجع جميع التوصيات وبحث تنفيذها وفرزها وفق أولوياتها، كما وضع إطارا عاما لتصنيفها تمهيدا لتنفيذها، وفض التداخل بين الجهات في كل توصية مع تحديد الجهة المعنية بها والعمل بمنهجية النظام الرقمي ومتابعة الجهات من خلال ترشيح ضباط اتصال تم اختيارهم من قبل الجهات نفسها.

وأوضح انه سيتم الإعداد للجنة تنفيذية لمتابعة التوصيات المتبقية من الوثيقة الوطنية (الكويت تسمع) في بعض الجهات خلال الربع الأول من سنة 2017 وسيتم استئناف المرحلة الثانية بعد مراجعة ودراسة التوصيات المتبقية في الوثيقة الوطنية للشباب وتوصيات دراسة الرعاية الشبابية بعد فرز هذه التوصيات وفق الجهات المعنية بالتنفيذ.

و ذكر ان الجهات المعنية بتوصيات دراسة الرعاية الشبابية هي: بنك الكويت المركزي والمجلس الاعلى لشؤون المعاقين ولجنة ذوي الاحتياجات الخاصة بمجلس الأمة ومجلس الوزراء والهيئة العامة للشباب وديوان الخدمة المدنية ومجلس الوزراء ووزارة الاعلام ووزارة الدولة لشؤون الشباب ووزارة الصحة وأخيرا البنك الكويت الصناعي.

وأضاف السيد عمر ان الجهات المعنية بتوصيات الوثيقة الوطنية للشباب (الكويت تسمع) هي: الديوان الأميري ووزارة المواصلات والمجلس الأعلى للقضاء والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للرياضة وديوان الخدمة المدنية ومجلس الوزراء ووزارة الإسكان - المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة الاشغال العامة ووزارة الاعلام وزارة الدولة لشؤون البلدية ووزارة الصحة ووزارة العدل ووزارة المالية. وأكد السيد عمر أن وزارة الدولة لشؤون الشباب مستمرة في متابعة تنفيذ التوصيات الخاصة بالفئة الشبابية بدقة لمعرفة المعرقلات التي تحول دون تنفيذ ما تبقى ووضع جدول زمني لتنفيذها من خلال تواصلها مع الجهات المعنية وصولا إلى تنفيذ جميع التوصيات الحالية والمستقبلية.