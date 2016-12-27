اعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية امس انه تم اصدار 1865 رخصة قيادة لهذه الفئة خلال الفترة من اول يناير الى 30 نوفمبر 2016 وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية.

وقال مدير إدارة المعلومات في الجهاز عبدالله الفرحان لـ «كونا» ان محافظة الجهراء حلت في المرتبة الاولى بإجمالي 1064 رخصة تلتها محافظة الفروانية بإجمالي 292 رخصة ثم محافظة الاحمدي بإجمالي 223 رخصة.

وأضاف الفرحان ان محافظة العاصمة جاءت في المرتبة الرابعة بإصدار 211 رخصة ثم محافظة حولي بإجمالي 53 رخصة وحلت محافظة مبارك الكبير في المركز الاخير بواقع 22 رخصة.

واكد عدم وجود موانع امام المقيمين بصورة غير قانونية للحصول على رخص القيادة، مبينا ان القرار الوزاري الخاص بتنظيم الحصول على تلك الرخص استثنى هذه الفئة من الشروط والطلبات الواجب توافرها في الفئات الاخرى وهم يعاملون كالخليجيين في هذا الشأن.

واشار الفرحان الى أن عملية تقنين اصدار رخص قيادة السيارات للمقيمين بصورة غير قانونية تأتي وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 409 لعام 2011 الخاص بتقديم عدد من المزايا والتسهيلات لهم موضحا ان الحصول على رخص قيادة السيارات متيسر لمن يحملون بطاقات أمنية سارية المفعول.

وبيّن أن العام 2011 شهد إصدار رخص قيادة جديدة لعدد 2617 من المقيمين بصورة غير قانونية مقابل 2251 في العام 2012، كما شهد العام 2013 إصدار 2531 رخصة، في حين شهد العام 2014 إصدار 2328 رخصة، وشهد العام 2015 اصدار 2403 رخصة.