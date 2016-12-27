السائقون يستطيعون استخدام الجسر للوصول الى طريق الجهراء

أعلنت وزارة الأشغال العامة، ممثلة بقطاع هندسة الطرق، عن افتتاح مروري جزئي جديد بطول 2 كم تقريبا، وهو الجسر العلوي الذي يربط بين مشروعي تطوير طريق الجهراء وشارع جمال عبدالناصر، حيث تم افتتاح الجسر العلوي المتفرع من طريق جمال عبد الناصر العلوي الرئيسي باتجاه منطقة الصليبخات، والواقع بمحاذاة مستشفى الولادة، وصولا إلى طريق الجهراء العلوي باتجاه منطقة الجهراء مرورا فوق طريق المستشفيات، بمحاذاة مستشفى شيخان الفارسي، وسيستطيع مستخدمو الطرق الآن استخدام هذا الجسر للوصول الى طريق الجهراء علويا من شارع جمال عبد الناصر علويا أيضا.

ويتضمن هذا الافتتاح، الذي يعد واحدا من سلسلة الافتتاحات المرورية التي تم تنفيذها خلال العام الحالي بطريق الجهراء الرئيسي وشارع جمال عبدالناصر، استكمالا لتقاطع طريق المستشفيات المتعدد الأدوار بالمشروعين، علما أنه أصبح بإمكان مستخدمي الطرق القادمين من الدائري الأول باتجاه مدينة الجهراء استخدام جسر شارع جمال عبدالناصر العلوي والقيادة بمسافة 4 كم تقريبا، ثم الاتجاه يسارا، علويا، إلى الجسر الواقع بشارع المستشفيات «شارع رقم 602»، علويا أيضا، ثم الانعطاف يمينا للالتقاء بجسر الجهراء العلوي حتى نهايته بين منطقتي غرناطة والأندلس.