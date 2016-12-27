العجمي: بلغ عدد الرحلات التي سيرتها اللجنة 308 رحلات منذ بداية المشروع

انطلقت من أمام فرع لجنة التعريف بالإسلام بمحافظة الأحمدي قافلة آل جعفر الأولى لعمرة المهتدين الجدد والجاليات الوافدة، وعلى متنها 50 معتمرا ومعتمرة من المهتدين الجدد والجاليات الوافدة ضيوف الكويت، بالتعاون مع لجنة زكاة الشامية والشويخ.

وأوضح مدير إدارة الأفرع ومدير إدارة الحج والعمرة بلجنة التعريف بالإسلام منيف العجمي أن بهذه الرحلة يبلغ عدد رحلات العمرة التي سيرتها اللجنة 308 رحلات منذ بدء مشروع عمرة الجاليات، ونبذل قصارى جهدنا لخدمة وراحة المعتمرين، ونعمل على توفر كل الوسائل المريحة لهم من حافلات جيدة، فنتعاقد مع شركات العمرة المميزة، وفنادق قريبة من الحرم وبرنامج مميز يشمل الرحلة منذ الانطلاق وحتى العودة.

وتابع العجمي: تأتي هذه الرحلة برعاية كريمة من رجل الخير نبيل جعفر تحت شعار «بروا أباءكم تبركم أبناؤكم» سائلا الحق سبحانه أن يجعلها في ميزان خالد محمد جعفر ومريم عبدالله العسكر ومحمد عبدالله العسكر وفيصل خالد محمد جعفر ولمى محمد نبيل طيب الله ثراهم، فكل صلاة وتسبيح وذكر ودعاء في هذه البقاع الطاهرة سيكون بإذن الله تعالى نهرا من الحسنات يجري إليهم. وحول أنشطة الرحلة، بيّن العجمي أنه يضع برنامجا لكل رحلة يبدأ من مكة المكرمة ويستهل بدعاء السفر والدعاء للمتبرعين ولذويهم، وفي الطريق تقام المسابقات الثقافية، ونوزع عليهم الهدايا التشجيعية، ونخصص ليلة للاعتكاف بالمسجد الحرام، كما نزور العديد من البقاع التاريخية الإسلامية، وفي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم نزور مسجدي قباء والقبلتين وجبل أُحد، وكذلك نصلي في المسجد النبوي الشريف وبعدها العودة إلى ديرة الخير الكويت.