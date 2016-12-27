دارين العلي

تعمل وزارة الكهرباء والماء على تحضير مواصفات مناقصة تركيب كاميرات مراقبة لمحطات التحويل الرئيسية، بهدف منع سرقة كيبلاتها المحايدة بشكل نهائي وحماية الشبكة الكهربائية من المخاطر التي تتعرض لها نتيجة هذه السرقات.

ولفتت مصادر مطلعة إلى أن هناك فريقا يجهز حاليا المواصفات الخاصة بمناقصة تركيب كاميرات مراقبة لما يقرب من 700 محطة تحويل، مشيرة إلى قيام الفريق أمس بحضور عرض مرئي لإحدى شركات الاتصال المحلية لمعرفة ما يمكن ان تقدمه للوزارة من تقنيات فنية في هذا الشأن.

وقالت المصادر ان الوزارة تضع نصب أعينها تطابق المواصفات التي ستضعها لطرح هذه المناقصة فور تجهيز مواصفاتها قانون مجلس الوزراء الخاص بحماية المنشآت الحيوية، لافتة إلى تعرض عدد كبير من محطات التحويل الرئيسية خلال السنوات الفائتة إلى أعمال سرقة على يد لصوص مهرة، ما حدا بالوزارة إلى طرح وترسية مناقصة خاصة بعدد من محطات التحويل لحمايتها من السرقة.