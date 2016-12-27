تفضل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد بقاعة الفريق الركن المتقاعد أحمد الخالد بوزارة الدفاع بتقليد 19 ضابطا من القوة البحرية رتبهم والمبتعثين لدى جمهورية فرنسا الصديقة، وذلك بعد صدور المرسوم الأميري بتوليتهم ضباطا في الجيش.

بدأت مراسم التولية بقراءة المرسوم الأميري، بعدها تفضل الخالد بتقليد الرتب، ومن ثم أدى الضباط الجدد القسم القانوني. بعد ذلك هنأ الخالد الضباط الجدد بكلمة جاء فيها «نبارك لكم، ونهنئكم بحصولكم على ثقة صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة، وعليكم أن تحافظوا على هذا القسم، وأن تضعوا الوطن نصب أعينكم والمحافظة عليه والذود عنه، وتطيعوا الأوامر التي تصدر من رؤسائكم ومسؤوليكم، وأدعوكم لبذل المزيد من الجهد والعطاء في طلب العلم، وأن تثابروا في العمل والتدريب، وأن تتحلوا بالضبط والربط العسكري».