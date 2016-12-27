أعلن مركز ألتينبورغ الألماني المتخصص بعناية القدم افتتاح فرعه الجديد في الأفنيوز (الدور الأول – ذا مول).

وحول الموضوع، قال الشريك المؤسس لعلامة ألتينبورغ التجارية محمد الصقر إنه بعد التجربة الناجحة في المارينا مول نفتتح الفرع الجديد في الأفنيوز، آملين تقديم خدمات ألتينبورغ المتميزة لشريحة أكبر من السوق الكويتي. وأوضح الصقر أن هذا ليس النشاط الأول لألتينبورغ في الأفنيوز حيث قدم ألتينبورغ منتجاته وخدماته سابقا في كومفورت زون الأفنيوز.

وصرح الصقر بأن الفترة الماضية كانت بمنزلة شهادة نجاح وثقة من السوق الكويتي لمنتجات وخدمات ألتينبورغ مما شجع القائمين على المركز على التوسع للوصول إلى عدد أكبر وأنواع مختلفة من السوق الكويتي، ويأتي افتتاح فرع الأفنيوز في إطار تلك الجهود، وذلك أن الأفنيوز يتمتع بكثافة عالية من الزائرين من كل شرائح المجتمع الكويتي طوال أيام الأسبوع بشكل منتظم.

وأضاف الصقر: «نحن متحمسون لخدمة عدد أكبر من العملاء والتعرف أكثر على بيئة واحتياجات السوق الكويتي فيما يخص سوق الأحذية لخدمتهم بشكل أفضل لإثراء التجربة الناجحة التي خاضها ألتينبورغ»، آملا أن يحقق فرع الأفنيوز نجاحا مماثلا لفرع المارينا مول.